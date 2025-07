Engenho Velho da Federação e Tancredo Neves amanhecem sem ônibus

- Foto: Reprodução / Polícia Militar

Intensos tiroteios e uma operação policial deixaram os moradores dos bairros Engenho Velho da Federação e Tancredo Neves, em Salvador, sem transporte público na manhã desta sexta-feira, 18.

Engenho Velho da Federação

A suspensão do transporte público em Engenho Velho da Federação foi motivada por intensas trocas de tiros. Este é o segundo dia na semana em que o bairro fica sem coletivos devido a confrontos armados - já foram três tiroteios registrados recentemente na região. De acordo com informações iniciais, policiais militares ocupam o bairro a fim de identificar os envolvidos.

Tancredo Neves

Já em Tancredo Neves, a suspensão acontece em meio a uma grande ofensiva das forças de segurança iniciada na quinta-feira, 17, em Salvador e na Região Metropolitana. A ação faz parte da Operação Força Total, realizada de forma coordenada pelas Polícias Militares em todo o Brasil, e da nova fase da Operação Dominus Areae, da Polícia Militar da Bahia (PMBA).

Na capital baiana, os principais focos da operação estão nos bairros da Engomadeira, Tancredo Neves, Narandiba e Estrada das Barreiras, áreas interligadas geograficamente e que vêm sendo alvo da atuação de facções criminosas, como o Comando Vermelho, especialmente presente na Engomadeira.

Tropas especializadas, unidades táticas e equipes convencionais, com apoio aéreo do Graer (Grupamento Aéreo da PM), ocuparam essas localidades com o objetivo de sufocar o crime organizado. A estratégia inclui bloquear rotas usadas por criminosos para circular entre os bairros e desarticular grupos armados que dominam essas áreas.