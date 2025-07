Mistério: corpo é encontrado em carro durante blitz da Transalvador

A Polícia Civil da Bahia investiga a causa da morte e tenta esclarecer qual era a relação entre o motorista e o homem encontrado morto - Foto: Divulgação / Transalvador

O que parecia ser uma simples tentativa de burlar uma blitz de trânsito acabou revelando uma cena cercada de mistério na madrugada desta quinta-feira, 17, em Salvador. Durante a Operação Respeite a Vida, da Transalvador, agentes de fiscalização abordaram um veículo na orla de Amaralina e identificaram um corpo no banco do carona.

O condutor estava em uma Fiorino branca e tentou escapar da fiscalização, levantando suspeitas. Ao ser parado, os agentes perceberam que havia um homem imóvel ao lado do motorista. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou o óbito ainda no local.

Equipes da Polícia Militar e do Departamento de Polícia Técnica (DPT) foram chamadas para dar suporte à ocorrência, e o caso foi encaminhado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que agora tenta desvendar as circunstâncias da morte.

Comportamento suspeito

O comportamento do motorista levantou suspeitas após ele apresentar versões contraditórias sobre o que fazia com o corpo dentro do carro. Segundo a Transalvador, o homem chegou a afirmar que não conseguiu pedir ajuda por falta de comunicação. Contudo, os agentes encontraram três celulares com ele.

Ainda de acordo com o órgão, o veículo pertence a uma empresa e não possui registro de roubo ou furto. O condutor também não apresentava sinais de embriaguez ou qualquer anormalidade aparente.

Investigação

A Polícia Civil da Bahia investiga a causa da morte e tenta esclarecer qual era a relação entre o motorista e o homem encontrado morto. O veículo foi levado ao pátio da Transalvador, onde passará por perícia.