Corpo em blitz: vítima era 'Nanan Cabeça' e suposto motivo da morte surpreende

Corpo foi encontrado em carro durante blitz da Transalvador - Foto: Reprodução | Transalvador

O mistério envolvendo um corpo encontrado dentro de um carro durante uma blitz da Transalvador parece ter um desfecho. Segundo apuração feita pelo Portal A TARDE, o condutor foi identificado como Odair dos Santos e o cadáver encontrado foi identificado pelo apelido de "Nanan Cabeça".

Após ser conduzido para o Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), Odair informou, em depoimento, que estaria fazendo uso de drogas ao lado de Nanan dentro do carro.

"Ele falou que estava fazendo uso de drogas ao lado de Nanan. Porém, o amigo teria passado mal e ele não percebeu que Nanan tinha morrido. No corpo, não existiam sinais de violência. Agora, só a perícia poderá dizer o que realmente aconteceu. Mas, em seu depoimento, Odair deu essas explicações. O caso será investigado pela 1ª Delegacia de Homicídios (DT/Atlântico)", informou uma fonte policial, que preferiu não ser identificada, à reportagem.

Blitz da Transalvador

O corpo foi localizado durante a Operação Respeite a Vida, da Transalvador, na Orla de Amaralina, na madrugada desta quinta-feira, 17. Agentes de fiscalização abordaram uma Fiorino branca, e o motorista tentou escapar da blitz, levantando suspeitas.

Ao ser parado, os agentes perceberam que havia um homem imóvel ao lado do motorista. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou o óbito ainda no local.

O comportamento do motorista levantou suspeitas após ele apresentar versões contraditórias sobre o que fazia com o corpo dentro do carro. Segundo a Transalvador, o homem chegou a afirmar que não conseguiu pedir ajuda por falta de comunicação. Contudo, os agentes encontraram três celulares com ele.

Ainda de acordo com o órgão, o veículo pertence a uma empresa e não possui registro de roubo ou furto. O condutor também não apresentava sinais de embriaguez ou qualquer anormalidade aparente.