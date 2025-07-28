Menu
CRIME

Estelionato sentimental: homem é preso após dar golpe amoroso na Bahia

Investigações apontam que Moisés explorava a vulnerabilidade emocional das mulheres

Por Redação

28/07/2025 - 17:47 h | Atualizada em 28/07/2025 - 18:00
Moisés Levi Gouveia de Araújo foi localizado na cidade de Boituva, interior de São Paulo
-

Um homem de 39 anos foi preso suspeito de cometer o chamado 'golpe do amor', também conhecido como 'estelionato sentimental', contra pelo menos 13 mulheres, tanto na Bahia, como em diferentes estados do Brasil.

Moisés Levi Gouveia de Araújo foi localizado na cidade de Boituva, interior de São Paulo, no sábado, 26, após uma das vítimas denunciar o caso à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Feira de Santana, na Bahia. No momento da prisão, ele vivia com mais uma vítima.

De acordo com a Polícia Civil, o investigado atuava em estados como:

  • Bahia
  • Sergipe
  • Pernambuco
  • São Paulo
  • Rio Grande do Norte.

Investigações

As investigações apontam que Moisés explorava a vulnerabilidade emocional das mulheres para simular relacionamentos afetivos, com a intenção de obter vantagens financeiras.

Em um dos casos, ocorrido em Feira de Santana, ele teria conhecido uma servidora pública pelas redes sociais. Depois de estabelecer uma relação amorosa, com promessas de casamento e até sociedade em um negócio, chegou a se hospedar por alguns dias na residência dela.

Durante esse período, a vítima foi convencida a realizar transferências via PIX e a utilizar o cartão de crédito para supostos investimentos em um projeto lucrativo. Após receber o dinheiro, ele interrompeu qualquer contato.

Paredões financiados por facções viram alvo da Polícia na Bahia
Vagas na BYD em Camaçari atraem centenas e geram fila de esperança
Médicos da rede estadual entram em greve a partir da próxima quinta

Inquérito

A polícia informou que Moisés já responde a pelo menos dez inquéritos relacionados a fraudes semelhantes. Ao menos 13 mulheres foram identificadas como vítimas, espalhadas por quatro estados. Só em Aracaju (SE), há sete boletins de ocorrência registrados contra ele, com prejuízos que somam mais de R$ 200 mil.

Entre os crimes atribuídos ao suspeito, estão:

  • Um golpe de R$ 130 mil contra uma mulher em Aracaju, envolvendo ameaças e extorsão;
  • Estelionatos contra mulheres nos estados de Pernambuco, Sergipe, Rio Grande do Norte e Bahia, com falsas promessas de emprego em uma empresa farmacêutica;
  • Criação de perfis falsos, uso de diversas contas bancárias e manipulação emocional para manter o controle sobre as vítimas;
  • Fraudes direcionadas a mulheres evangélicas, utilizando a fé como forma de persuasão.

Além disso, segundo a Polícia Civil, o homem também aplicava golpes fora do âmbito afetivo, fingindo ser representante de uma empresa para oferecer vagas de emprego mediante pagamento por treinamentos. Assim que a vítima realizava a transferência, ele desaparecia.

A prisão foi realizada por meio de uma ação conjunta entre a Deam e a 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) de Feira de Santana, em parceria com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de São Paulo (FICCO/SP). O mandado foi expedido pela Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Feira de Santana. O suspeito segue custodiado e à disposição da Justiça.

x