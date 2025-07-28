Vagas na BYD em Camaçari atraem centenas e geram fila de esperança

Centenas de pessoas estiveram na Casa do Trabalho - Foto: Marketing BYD Auto Brasil / Divulgação

A movimentação foi intensa na Casa do Trabalho, em Camaçari, nesta semana. A BYD realizou dois dias de atendimento presencial – quarta-feira, 24, e sexta-feira, 26 – como parte de uma ação de recrutamento em parceria com o SineBahia e o CIAT (Centro de Intermediação e Apoio ao Trabalhador). A meta: acelerar as etapas do processo seletivo para a nova fábrica da montadora chinesa no município.

Mais de 850 candidatos passaram pelo local, recebendo orientações sobre vagas disponíveis e os próximos passos do processo seletivo. A iniciativa reforça o compromisso da empresa com o desenvolvimento social e econômico da Bahia.

“Com esta ação, a BYD reafirma sua responsabilidade com a geração de emprego e renda na Bahia, especialmente em Camaçari”, destacou Tyler Lie, presidente da BYD Auto do Brasil.

Para muitos, a iniciativa representa mais do que uma chance de emprego. Gerson Morais, 57 anos, que trabalhou na antiga Ford entre 2002 e 2021, vê na BYD a oportunidade de recomeçar. “Espero ter uma carreira tão longa quanto a que tive na Ford”, afirmou.

A expectativa também anima Diarileine Xavier, 46 anos, que busca uma vaga como operadora de produção: “Depois dos 40, as portas se fecham. Mas quando aparece uma oportunidade como essa, a gente volta a sonhar”.

Até 20 mil empregos diretos

Ao todo, a fábrica da BYD em Camaçari promete gerar até 20 mil empregos diretos e indiretos. No momento, 508 vagas já estão disponíveis nas plataformas do SineBahia e do CIAT. A planta industrial já conta com cerca de 1.000 colaboradores brasileiros, e os primeiros processos seletivos seguem a todo vapor.

“Quero crescer junto com a empresa”, disse Nathan Alexandre, 20 anos, em busca do seu primeiro emprego como operador de produção. Na mesma fila de esperança, Matheus Souza, candidato à área de logística, resume o sentimento de centenas: “Estou animado. Essa é a chance de construir um futuro”.