Por que Israel proibiu carros da BYD para seus militares? Entenda o motivo

O Ministério da Defesa de Israel passará a restringir o uso de carros elétricos BYD Atto 3 pelas Forças de Defesa de Israel (IDF). A medida foi noticiada pelo jornal israelense Ynetnews, e a motivação partiu de suspeitas para conter possíveis ameaças de coletas e espionagem ligados aos veículos.

O alerta foi feito por especialistas em segurança cibernética do país. Os profissionais identificaram um suposto risco na coleta de dados por sensores e sistemas de comunicação instalados nos carros chineses.

Suspensão

Ainda no início deste ano, o Ministério da Defesa de Israel suspendeu o fornecimento de carros elétricos da marca chinesa BYD para tenentes-coronéis da IDF, que utilizam frequentemente automóveis de fabricantes do país asiático.

Recentemente, o órgão proibiu que os militares entrem em bases de alta segurança com o veículo ATTO 3, da BYD, após o alerta de especialistas de que o carro poderia coletar dados sensíveis por meio de sensores avançados e sistemas de comunicação.

Medidas de segurança

O chefe de cibernética do Instituto de Tecnologia Holon (HIT), Dr. Harel Menashri, afirma que os carros chineses podem funcionar como verdadeiras ferramentas de inteligência.

Segundo ele, os sensores avançados, câmeras e sistemas de conectividade e comunicação desses veículos conseguem coletar dados visuais, sonoros, de geolocalização e até biométricos dos proprietários.

Ainda segundo o instituto, os veículos poderiam transmitir essas informações diretamente para servidores na China, e comprometer locais estratégicos além de movimentações militares.

Por sua vez, o Ministério da Defesa vetou a nova frota da BYD Atto 3, que seria destinada aos oficiais de alta patente. Como precaução, o sistema de emergência eCall foi completamente desconectado para impedir qualquer comunicação externa. Mesmo assim, alguns especialistas apontam que a simples presença dos sistemas já pode representar um risco.

Outras marcas

Conforme o Ynetnews, essa é a primeira vez que a IDF impõe restrições tão específicas a um modelo de veículo fabricado pela China.

Apesar da suspensão, outros carros elétricos chineses, como os modelos MG ZS E, da SAIC Motor Corporation Limited, uma das maiores fabricantes de automóveis do país asiático, e Tiggo 8, da Cherry, continuam sendo usados por oficiais israelenses.

Estima-se, por exemplo, que mais de 600 veículos Tiggo 8 foram fornecidos a oficiais israelenses, segundo o jornal.

Implicações geopolíticas

A situação reflete não apenas as preocupações do Estado com a segurança, mas também as atuais tensões geopolíticas. Os Estados Unidos, por exemplo, um dos maiores aliados de Israel, vêm pressionando seus aliados contra o uso de tecnologia chinesa.

Em 2024, Donald Trump anunciou um imposto de 100% sobre carros elétricos chineses e bloqueou suas vendas sob justificativa de que eles representavam uma ameaça à segurança nacional.

Segundo especialistas, essa decisão de Israel pode ser uma reação estratégica para se alinhar mais com os interesses norte-americanos. Apesar disso, a BYD ainda é líder de vendas em Israel no segmento de carros elétricos.