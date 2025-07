Fabricante chinesa inicia pré-venda de SUV elétrico no Brasil

Geely iniciou a pré-venda do SUV no Brasil - Foto: Divulgação

A Geely iniciou a pré-venda do SUV totalmente elétrico EX5 no Brasil, com duas versões disponíveis: Pro por R$ 195.800 e Max por R$ 215.800, ambas com sinal de R$ 5 mil. Quando o lote inicial (300 unidades) se esgotar, os preços passam a ser R$ 205.800 (Pro) e R$ 225.800 (Max). A fabricante oferece ainda um carregador do tipo wallbox ou um ano de recarga gratuita. Assim que o lote se esgotar, o modelo custará R$ 205.800 (Pro) e R$ 225.800 (Max).

O EX5 tem um motor elétrico com 218 cv e 32,6kgfm de torque, acelera de 0 a 100km/h em 6,9 segundos e ultrapassa 413km de autonomia (versão Pro), graças à bateria LFP de 60,2kWh — a versão Max, mais equipada e pesada, entrega cerca de 349 km segundo o Inmetro. Autonomia baseada em ciclos CLTC — valores informados por fabricantes e veículos chineses, que tendem a registrar números mais altos que os testes WLTP e Inmetro.

Com dimensões generosas (entre-eixos de 2,75m e cerca de 4,62m de comprimento), o EX5 oferece espaço interno competitivo, especialmente quando comparado ao Compass ou ao BYD Song Plus — embora este seja híbrido, não 100% elétrico.

Em suma, o Geely EX5 estreia com uma proposta de SUV elétrico com boa autonomia, porte confortável e preço competitivo — mas enfrenta concorrência acirrada de marcas já estabelecidas, como BYD e GWM, e a entrada futura da Leapmotor no Brasil, que deve elevar ainda mais a disputa.

Design

O Geely EX5 aposta em um visual marcante, com lanternas traseiras elevadas e efeito 3D translúcido que reforçam sua identidade. Por dentro, o SUV adota um design minimalista e sofisticado, com acabamento de qualidade e foco no conforto dos ocupantes. A cabine espaçosa conta com bancos dianteiros de padrão premium, materiais seguros à saúde e isolamento acústico eficiente (NVR).

Rede no País

O modelo também traz recursos de tecnologia avançada, como uma tela central de 15,4 polegadas em alta definição e assistente de voz “Olá Geely”, capaz de executar mais de 200 comandos.

Com a pré-venda do EX5 já em andamento, a Geely prepara a inauguração de sua primeira concessionária no Brasil para a penúltima semana de julho, em São José dos Pinhais (PR), próxima à fábrica da Renault. A marca projeta abrir 23 concessionárias em 18 cidades até dezembro, com o objetivo de cobrir 60% do território nacional. Enquanto isso, mantém espaços temporários em 22 shoppings pelo país, explica o Head de Vendas e Desenvolvimento da Rede de Concessionários da Geely Brasil, Maurício Silveira Junior.

As lojas terão identidade visual própria e três modelos de operação: unidades completas com vendas e pós-vendas; pontos próximos à Renault com serviço de pós-venda compartilhado; e concessionárias independentes que utilizam oficinas autorizadas da região. Em todos os casos, os showrooms serão separados fisicamente da rede Renault.

Concorrentes

Entre os principais concorrentes do Geely EX5 no mercado brasileiro está o BYD Yuan Plus (Atto 3), SUV elétrico compacto de 204 cv, autonomia de aproximadamente 427 km (ciclo CLTC) e preço estimado em torno de R$ 229 mil, sendo considerado o rival mais direto do EX5 pela semelhança de porte e proposta. Há ainda o GAC Aion V, SUV elétrico médio que ingressou no segmento disputado pelo EX5; a GAC chegou ao Brasil em maio deste ano,com cinco modelos eletrificados.

Além disso, os modelos da Leapmotor, o C10 (SUV médio) e o B10 (SUV compacto), ambos confirmados para o lançamento no país em 2025 via parceria com a Stellantis, configuram concorrentes diretos ao EX5. O C10 promete até 530 km de autonomia no ciclo CLTC com motor elétrico de aproximadamente 231cv, enquanto o B10 oferece entre 380km e 600km, dependendo da bateria, com potência entre 218cv e recursos de condução inteligente.