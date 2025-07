Nova Fiat Titano 2026 chega com visual imponente e muita força

Nova Fiat Titano 2026 tem toque da Design Center da Stellantis - Foto: Divulgação Mopar

A Fiat está mirando alto no segmento das D-picapes com a chegada da nova Titano 2026, modelo que agora é produzido no hub de picapes da Stellantis, em Córdoba, na Argentina. Com motor potente, design robusto e soluções inteligentes, a Titano é voltada tanto para o trabalho pesado quanto para quem deseja conforto e estilo na cidade.

Durante o lançamento, o destaque não ficou apenas para a estreia da nova picape. A Mopar, marca de peças e acessórios originais do grupo Stellantis, apresentou uma série de aprimoramentos que tornam a Titano ainda mais versátil e preparada para qualquer desafio.

O modelo se destaca por incorporar itens que ampliam sua funcionalidade, como engate de reboque de 3,5 toneladas, capota elétrica, carregador wireless, além de tecnologias e recursos exclusivos que não são oferecidos nem como opcionais por concorrentes diretos.

Design Center da Stellantis

A Titano by Mopar, um show car desenvolvido pelo Design Center da Stellantis, também foi revelada com visual exclusivo e componentes de fábrica, como pneus especiais XBRI, suspensão elevada e rodas aro 18, reforçando o potencial de customização da picape.

Os acessórios podem ser adquiridos separadamente ou em pacotes personalizados nas concessionárias Fiat e também na loja oficial da marca no Mercado Livre, facilitando o acesso dos clientes a todas as opções disponíveis.

Acessórios para a Fiat Titano 2026:

Adesivos laterais e de capô (Line e Splash)

Alargadores de paralamas

Engate de reboque 3,5 toneladas

Extensor e caixa de caçamba

Capota elétrica + adaptador

Capotas marítimas (com e sem acabamento all black)

Carregador wireless + tomada USB-C

Trava elétrica da tampa de caçamba

Estribos (elétrico, plataforma, premium, tubular)

Santo Antônio (preto e cromado)

Overbumper

Iluminação de caçamba e interna (ambient light)

Projetor de logo Fiat

Protetor e tapete de caçamba

Tapetes internos (carpete, PVC)

Módulos de vidros (One Touch)

Molduras cromadas e pretas (lanterna, maçanetas)

Barra de teto transversal (preta e cromada)

Calha de chuva

Kit antifurto para estepe e parafusos

Tomada USB-C extra

Tilt Down

Porta-objetos flexível

Alarme volumétrico

Amortecedor para tampa da caçamba

Titano tem carregador wireless + tomada USB-C | Foto: Divulgação Mopar

Com mais de 40 itens no portfólio, a nova Fiat Titano 2026 se consolida como uma das picapes mais completas e personalizáveis da categoria — pronta para encarar qualquer missão.