Nova bateria carrega carro elétrico em até 10 minutos

Nova bateria pode acelerar carregamento de carros elétricos - Foto: Freepik

Uma empresa americana anunciou um avanço significativo para o futuro dos carros elétricos. Trata-se de uma nova bateria com tecnologia capaz de atingir 80% de carga em menos de 10 minutos.

A inovação tem sido trabalhada pela Group14 Technologies e é baseada no material SCC55®, um composto de silício-carbono que substitui o tradicional grafite no ânodo da célula.

De acordo com informações do iG, nos testes de campo, baterias de 75 kWh equipadas com o novo material apresentaram uma autonomia de mais de 650 quilômetros.

O número é alto quando comparado aos cerca de 480 quilômetros dos modelos atuais com grafite.

A densidade energética também impressiona: são 330 Wh/kg, um ganho de 30% sobre as células comerciais mais comuns, que giram em torno de 250 Wh/kg.

A mudança em material de bateria de carro

O diferencial está no uso do silício incorporado a uma matriz de carbono poroso, tecnologia patenteada pela Group14.

O silício tem capacidade teórica até 10 vezes maior que o grafite (372 mAh/g), o que torna possível tanto a recarga mais rápida quanto o aumento da autonomia.

A Group14 planeja lançar ainda em 2025 células maiores com densidade energética ainda mais alta, podendo alcançar 370 Wh/kg.

No entanto, a promessa de recarga ultrarrápida também depende da existência de uma infraestrutura adequada, com carregadores de alta potência, como os de 350 kW utilizados nos testes.