Corolla é o queridinho da Bahia: veja os carros mais buscados em 2025

Toyota Corolla lidera buscas por carros usados na Bahia - Foto: Divulgação

O Toyota Corolla foi o veículo usado mais procurado da Bahia entre janeiro e junho de 2025. A informação é do Webmotors Autoinsights, plataforma que monitora o comportamento dos usuários no mercado automotivo brasileiro. O clássico da Toyota respondeu por 17% das visitas aos 10 modelos mais buscados no período.

O levantamento considera o número de acessos aos anúncios de veículos usados e novos no estado. Após o Corolla, os mais visitados entre os seminovos foram o Honda Civic (14%), Toyota Hilux (11%), Chevrolet Onix (10%) e Fiat Strada (9%). Também aparecem na lista Chevrolet S10 (9%), Volkswagen Gol (8%), Toyota Hilux SW4 (8%), Fiat Toro (8%) e Volkswagen Polo (8%).

Já no ranking dos veículos 0km, a liderança ficou com a Ford Ranger, que concentrando 14% das buscas entre os dez modelos mais visitados. Na sequência, aparecem Hyundai Creta (11%), Fiat Strada (11%), Toyota Hilux SW4 (11%) e Toyota Corolla (10%). Completam o ranking: CAOA Chery Tiggo 7 PRO (9%), Toyota Corolla Cross (9%), Fiat Toro (9%), RAM Rampage (8%) e Toyota Hilux (8%).

O levantamento reflete o interesse do consumidor baiano por modelos já consagrados e por opções robustas, como picapes e SUVs, tanto no mercado de usados quanto no de novos.

A Webmotors Autoinsights é uma ferramenta de inteligência que fornece dados sobre o comportamento do consumidor e tendências do mercado automotivo em todo o Brasil.

10 carros usados mais buscados na Bahia (jan a jun de 2025):

| 1º | Toyota Corolla | 17% |

| 2º | Honda Civic | 14% |

| 3º | Toyota Hilux | 11% |

| 4º | Chevrolet Onix | 10% |

| 5º | Fiat Strada | 9% |

| 6º | Chevrolet S10 | 9% |

| 7º | Volkswagen Gol | 8% |

| 8º | Toyota Hilux SW4 | 8% |

| 9º | Fiat Toro | 8% |

| 10º | Volkswagen Polo | 8% |

10 carros 0km mais buscados na Bahia (jan a jun de 2025):