Honda lança HR-V 2026 com visual renovado e mais tecnologia

Honda HR-V 2026 tem visual atualizado e oferece novos acessórios, incluindo suporte para bicicleta e rack de teto - Foto: Divulgação

Ao completar uma década de produção no Brasil, o Honda HR-V chega à linha 2026 com design renovado, mais tecnologia e mantendo as quatro versões já conhecidas: EX, EXL, Advance e Touring. O modelo foi lançado oficialmente nesta segunda-feira, 14, e já está disponível nas concessionárias do país, com preço inicial de R$ 163,2 mil e garantia de três anos sem limite de quilometragem.

O lançamento reforça a estratégia da Honda para acirrar a disputa no segmento de SUVs compactos e rivalizar diretamente com concorrentes como Volkswagen T-Cross, Chevrolet Tracker, Nissan Kicks, Jeep Renegade e Hyundai Creta.

Entre os destaques do novo HR-V está o para-choque dianteiro redesenhado, exclusivo das versões Advance e Touring, que incorpora um detalhe em forma de batimento cardíaco ligando os faróis auxiliares — reforçando a identidade visual do modelo.

As grades frontais seguem em preto brilhante, com desenho horizontal nas versões EX e EXL e trapezoidal nas versões Advance e Touring. Na traseira, o para-choque também foi remodelado, adotando linhas mais esportivas nos modelos topo de linha para ampliar o apelo no mercado cada vez mais competitivo.

Os faróis com indicadores de direção sequenciais e lanternas traseiras full LED são novidades do HR-V Touring, enquanto as demais versões adotam lanternas fumê. Outra mudança importante são as rodas: agora as versões Advance e Touring contam com aros de 18 polegadas, com acabamentos exclusivos, enquanto EX e EXL seguem com rodas de 17 polegadas, mas também com novos desenhos.

Interior

Dentro da cabine, o HR-V ganhou refinamento nos materiais e ergonomia aprimorada. A central multimídia touchscreen de 8 polegadas foi reposicionada em um suporte flutuante, trazendo leveza ao painel. O console central tem novo design e carrega smartphones por indução. Os bancos oferecem sistema antifadiga, com revestimento em couro nas versões EXL, Advance e Touring — que ainda podem ter a cor cinza claro ou preto, dependendo da carroceria — e tecido na versão EX.

Outro avanço está no painel de instrumentos, que passa a contar com display TFT de 7 polegadas em todas as versões. A versão EX agora vem com carregador wireless, volante de couro com paddle shifts e sistema Smart Entry para destravamento por aproximação.

Já o HR-V EXL 2026 adiciona sensores de estacionamento dianteiros, ar-condicionado Dual Zone, sensor de chuva e espelho com função reverse tilt-down. O Advance e o Touring recebem rodas de 18 polegadas, pneus 225/50 R18 e, no caso do Touring, ajuste elétrico do banco do motorista, tampa do porta-malas elétrica e iluminação full LED.

Em todas as versões, o modelo conta com o sistema Magic Seat, que permite diferentes configurações dos bancos traseiros para aumentar o espaço do porta-malas ou criar uma área vertical para transporte.

Motorização

A linha mantém as motorizações já conhecidas: o motor 1.5 DI i-VTEC Flex aspirado de 126 cv equipa as versões EX e EXL, enquanto o 1.5 DI VTEC TURBO Flex de 177 cv está nas versões Advance e Touring. Ambos trabalham com câmbio CVT com simulação de sete marchas, paddle shifts no volante e recursos que otimizam o freio-motor e trocas mais esportivas.

No quesito segurança, todas as versões trazem seis airbags, controle de estabilidade (VSA), assistente de partida em rampa (HSA), controle de descidas (HDC), alerta de pressão dos pneus (TPMS), entre outros recursos. O Honda Sensing também é item de série em toda a linha, oferecendo ACC, frenagem automática, alerta e correção de faixa, detector de saída de pista e comutação automática dos faróis. Versões Advance e Touring contam com o sistema de conectividade que permite monitorar e interagir com o veículo pelo smartphone.