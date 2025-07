BYD dá desconto de até R$ 100 mil em carros no Brasil; veja valores

BYD YUAN PLUS 2025 - Foto: Divulgação | BYD

A BYD oferece até o final do mês de julho generoso descontos em diversos carros, oferecendo grandes oportunidades para quem deseja comprar seu carro eletrificado 0 km. Os descontos acontecem no mesmo mês que a montadorara chinesa iniciou os trabalhos na fábrica de Camaçari, na Bahia, a primeira no Brasil.

O grande destaque dos descontos oferecidos pela BYD no Brasil é SUV grande elétrico Tan, com um bônus de R$ 100 mil na aba de ofertas da marca chinesa.

As ofertas são todas válidas até 31 de julho. Existem opções exclusivas para clientes PcD’s, taxistas, pessoa jurídica e outros modelos com descontos não listados nessa reportagem.

Confira abaixo todas as ofertas da BYD

BYD DOLPHIN PLUS 2025 - R$ 15 mil de desconto

BYD DOLPHIN PLUS 2025 | Foto: Divulgação | BYD

Também nas últimas unidades do modelo 2025, o BYD DOLPHIN PLUS 2025 está com desconto de R$ 15 mil, saindo de R$ 184.800,00 para R$ 169.800,00 de valor final.

O BYD DOLPHIN PLUS 2025 é a versão mais potente e com maior autonomia do compacto elétrico da BYD. O motor tem 204 cv, com bateria de 60,4 kWh que oferece uma autonomia de até 330 km pelo Inmetro.

BYD YUAN PRO 2025 - R$ 23 mil de desconto

BYD YUAN PRO 2025 | Foto: Divulgação | BYD

Tido como SUV do Dolphin, o BYD YUAN PRO 2025 está com R$ 23 mil de desconto, saindo de R$ 182.800,00 para R$ 159.800,00 no valor final.

O BYD YUAN PRO 2025 se destaca pelo seu design moderno, bom custo-benefício e pacote de segurança. O modelo tem motor de 177 cv, bateria com 45,1 kWh de capacidade e autonomia de 350 km.

BYD SONG PLUS 2025 - R$ 25 mil de desconto

BYD SONG PLUS 2025 | Foto: Divulgação | BYD

Também nas últimas unidades do modelo 2025, o BYD SONG PLUS 2025 está com desconto de R$ 25 mil, saindo de R$ 244.800,00 para R$ 219.800,00 como valor final.

O BYD SONG PLUS 2025 é um SUV híbrido plug-in que combina um motor a combustão com um motor elétrico, oferecendo uma autonomia combinada de até 1.200 km.

BYD KING GS 2025 - R$ 27 mil de desconto

BYD KING GS 2025 | Foto: Divulgação | BYD

Nas últimas unidades do modelo 2025, o BYD King GS 2025 está sendo vendido com um desconto de R$ 27 mil, saindo de R$ 191.900,00 por R$ 164.900,00. O carro se destaca pelo amplo espaço interno e painel de instrumentos digital e central multimídia com tela destacada.

O BYD King GS 2025 é híbrido, combinando motor 1.5 aspirado e mais um elétrico, que juntos podem render até 235 cv. A bateria tem 18,3 kWh de capacidade e o alcance elétrico pelo Inmetro é de 80 km.

BYD YUAN PLUS 2025 - R$ 36 mil de desconto

BYD YUAN PLUS 2025 | Foto: Divulgação | BYD

Também nas últimas unidades do modelo 2025, o BYD YUAN PLUS 2025 está com R$ 36 mil de desconto, saindo de R$ 235.800,00 para R$ 199.800,00 de valor final.

SUV elétrico, o o BYD YUAN PLUS 2025 conta com motor de 204 cv e bateria de 60,5 kWh de capacidade. A autonomia é de 294 km.

BYD SHARK 2025 - R$ 40 mil de desconto

BYD SHARK 2025 | Foto: Divulgação | BYD

Em uma condição exclusiva, o BYD Shark 2025 está com R$ 40 mil de desconto, baixando seu valor final de R$ 379.800,00 para R$ 339.800,00. O veículo é a grande aposta da montadora chinesa no mercado de caminhonetes.

O BYD Shark 2025 combina um motor a combustão e mais dois elétricos, em conjunto que desenvolve 437 cv. A autonomia elétrica é de 57 km, capacidade de de carga é de 1.200 litros ou 790 kg.

BYD HAN 2025 - R$ 40 mil de desconto

BYD HAN 2025 | Foto: Divulgação | BYD

Com um ano de seguro grátis entre as vantagens, o BYD HAN 2025 está com R$ 40 mil de desconto, saindo de R$ 559.800,00 para R$ 519.800,00 no valor final.

O BYD HAN 2025 é um sedã de luxo, com um sistema que combina motor 1.5 turbo com motor elétrico, alcançando até 26 km/l no modo híbrido.

BYD TAN 2025 - R$ 100 mil de desconto

BYD TAN 2025 está com R$ 100 mil de desconto neste mês de julho | Foto: Divulgação | BYD

O maior desconto de todos oferecidos pela montadora chinesa é de R$ 100 mil no BYD TAN 2025. O carro sai de R$ 536.800,00 para R$ 436.800,00, ainda com a vantagem de um ano de seguro grátis.

O BYD TAN 2025 é um SUV elétrico com sete lugares, que se destaca pelo desempenho. O modelo conta com dois motores elétricos que entregam 517 cv de potência combinada e tração integral. A autonomia da bateria de 108,8 kWh é de 430 km pelo ciclo PBEV do Inmetro.

