Renault Boreal inova na estética, mas não tem grandes novidades

Renault Boreal - Foto: Cassio Moreira/AG. A TARDE

A Renault apresentou, nesta quinta-feira, 10, sua aposta para o mercado automotivo para 2026: o Boreal. O SUV, que chega para bater de frente com o Toyota Corolla Cross, Jeep Compass e Ford Territory, se destaca pelo design moderno, embora não ofereça nenhuma grande novidade no quesito 'experiência motorista/veículos'.

No exterior, o carro apresenta detalhes metálicos com aço escovado, uma novidade com relação aos modelos anteriores, além de terminações na dianteira que emulam um diamante. O lado interior do carro traz novidades no painel, como a tela dupla flutuante touch, com acesso a aplicativos Google. O sistema de som é um destaque à parte, desenvolvido em parceria com o artista Jean-Michel Jarre, pioneiro na música eletrônica.

"O carro reflete uma visão clara de estilo. Ele é bem esculpido e moderno", afirmou o designer Daniel Dozaki, responsável pelo desenvolvimento do modelo.

Ainda no lado interior do carro, o Boreal oferece a experiência Multi-sense, com cinco modos de direção, se adaptando conforme a necessidade e trajeto do veículo.

O porta-mala é um ponto que pesa a favor com relação aos concorrentes diretos, com 586 litros de espaço. O tamanho ainda pode aumentar com uma possível remoção dos bancos traseiros.

Mercado e vendas

Segundo Ivan Segal, diretor global de vendas da montadora, a Renault vendeu mais de 16% dos seus carros fora do mercado europeu no primeiro semestre de 2025, sendo 24% apenas na América Latina.

Um dos focos de expansão, ainda de acordo com o diretor, é a Índia, mercado visto com bons olhos pela fabricante francesa.

Veja as principais características do Renault Boreal:

Sistema de som Harman Kardon, desenvolvido em parceira com Jean-Michel Jarre

Tela touch dupla flutuante/conexão com aplicativos Google

Multi Sense drive mode (cinco modos de sensação de direção)

Porta-mala amplo, com capacidade de 586 litros

4 sistemas de assistências ao motorista - câmera 360º 3D

Motor TCE 1.3T Engine 163 hp Flex 270 Nm

Confira vídeo com detalhes do Boreal

*O repórter viajou a São Paulo para o evento de lançamento a convite da Renault.