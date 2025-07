BYD Dolphin Mini fica mais barato no Brasil e sofre mudança importante

BYD Dolphin Mini é compacto e 100% elétrico - Foto: Divulgação/BYD

Em sua mais nova versão, o modelo BYD Dolphin Mini, agora montado no Brasil, na Fábrica de Camaçari, chega com uma mudança importante para quem deseja um carro 100% elétrico, mas com um ajuste: a versão de 4 lugares, até então disponível, será descontinuada.

A mudança acontece devido a nacionalização da produção, que já está em andamento na fábrica de Camaçari. Agora, o modelo contará com 5 lugares, ficará mais barato, além de tornar-se ainda mais atraente para o mercado brasileiro.

Anteriormente, o modelo estava disponível por R$ 122.800, mas agora, com a montagem nacional, ele passa a custar R$ 119.990, o que representa uma redução de R$ 2.810.

Mudanças da versão “brasileira” do Dolphin Mini

O novo modelo do BYD Dolphin Mini irá oferecer ao público uma versão mais acessível e com novos preços, especificamente para a configuração de 5 lugares.

A versão de 4 lugares, que tinha sido uma das opções do modelo, será descontinuada apenas após o esgotamento dos estoques atuais, e deixará a versão de 5 lugares como a principal no Brasil.

Modelo se destaca ainda pelo equilíbrio entre potência e economia | Foto: Divulgação/BYD

BYD Dolphin Mini

O modelo da BYD é um compacto totalmente elétrico, com diversos recursos tecnológicos, assim o veículo entrega uma excelente performance. Ele é ideal para quem busca uma opção mais acessível de veículo elétrico, com baixo custo de manutenção e sustentabilidade.

A motorização do carro conta com 75 cavalos de potência, o que garante um bom desempenho na cidade, além de um torque de 13,8 kgfm. A aceleração atinge de 0 a 100 km/h em cerca de 14,9 segundos. O modelo se destaca ainda pelo equilíbrio entre potência e economia.

O modelo é equipado com tecnologia de ponta e oferece os seguintes itens:

Seis airbags;

Chave presencial com partida por botão;

Painel de instrumentos digital de 7 polegadas;

Central multimídia de 10,1 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay sem fio;

Câmera e sensores de estacionamento traseiros.

Fábrica da BYD em Camaçari

Além do BYD Dolphin Mini, a fábrica chinesa anunciou também a produção do utilitário esportivo Song Pro, que funciona de maneira híbrida, como os primeiros veículos a serem produzidos em território nacional. A marca também informou que o sedã King será o próximo modelo a ser nacionalizado, com previsão de início da fabricação ainda em 2025.

BYD Song DM-i funciona de maneira híbrida | Foto: Divulgação/BYD

Atualmente, os carros da montadora seguem o processo SKD (Semi Knock-Down), no qual os veículos chegam parcialmente desmontados da China e passam pela montagem final em território brasileiro.

A unidade baiana já conta com mais de mil funcionários, e a expectativa da empresa é de gerar mais de 20 mil empregos diretos e indiretos à medida que a operação for ampliada. Ainda segundo a fabricante, o valor total destinado ao projeto é de R$ 5,5 bilhões, ao todo, R$ 1,4 bilhão já foi aplicado na primeira fase da implementação.