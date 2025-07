Nvidia atinge US$ 4 trilhões em valor de mercado e fica em 1º lugar

Empresa registrou uma alta de mais de 2% nas ações - Foto: I-HWA CHENG / AFP

A gigante da tecnologia norte-americana na fabricação de chips para computadores e dispositivos móveis, Nvidia, fez seu marco histórico nesta quarta-feira, 9, ao se tornar a primeira empresa de capital aberto do mundo a atingir a marca de US$ 4 trilhões (R$ 21,8 trilhões) em valor de mercado.

O resultado foi alcançado após uma alta de mais de 2% nas ações da fabricante de chips, em benefício do crescimento astronômico na demanda por tecnologias de inteligência artificial (IA), por esse motivo, a companhia já havia se tornado uma das mais valiosas do mundo.

Por volta das 11h40 (pelo horário de Brasília), a ação da Nvidia registrava valorização de 1,8%, cotada a US$ 162,90.

Crescimento rápido

A empresa bateu a marca de US$ 1 trilhão (R$ 5,5 trilhões) em valor de mercado, pela primeira vez, em junho de 2023. Desde então, a trajetória da companhia foi ascendente. Cerca de um ano depois, a companhia já havia triplicado de tamanho, mais rápido do que gigantes como Microsoft e Apple.

Atualmente, a Microsoft aparece na segunda colocação do ranking das empresas mais valiosas do mundo, com US$ 3,75 trilhões em valor de mercado. Em terceiro lugar, a Apple vale US$ 3,2 trilhões.

Microsoft ocupa segunda colocação do ranking das empresas mais valiosas do mundo | Foto: JASON REDMOND / AFP

Desde o mês de abril, quando os mercados globais foram fortemente atingidos pelo anúncio das tarifas econômicas implementadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, os papéis da Nvidia apresentaram um crescimento de 74%. E as projeções indicam que a empresa pode se valorizar ainda mais no futuro.

Outro fator que impressiona, é a saúde fiscal sólida da fabricante de chips. A empresa registrou um lucro líquido de US$ 18,8 bilhões (R$ 107 bilhões) no primeiro trimestre de seu exercício fiscal, e encerrou abril com uma alta de 26% na comparação anual. Já a receita foi de US$ 44,1 bilhões (R$ 251 bilhões), o que corresponde a um crescimento anual de 69%.

Comparativos

Nos últimos quatro anos, o valor de mercado da Nvidia aumentou cerca de oito vezes, e saltou de US$ 500 bilhões para US$ 4 trilhões entre 2021 e 2025. A companhia de chips é mais valiosa, hoje, do que a soma de todos os mercados de ações do Canadá e do México, segundo dados da LSEG.

Jensen Huang, co-foundador e CEO da Nvidia explicando sobre os chips que usam inteligência artificial | Foto: I-HWA CHENG / AFP

A companhia também supera o valor total de todas as empresas de capital aberto do Reino Unido. A Nvidia responde por mais de 7% do índice S&P 500, da Bolsa de Nova York. É a empresa de maior peso no indicador.

Investimento no futuro

Olhar para o futuro foi uma dos investimentos mais certeiros da Nvidia. A companhia é referência nos principais modelos de grande linguagem do mundo e tem como clientes as maiores empresas dos Estados Unidos, pelas seguintes inovações:

Domínio da produção de um tipo de processador chamado GPU, o mais utilizado para o treinamento da IA;

Recentemente, a empresa tem feito investimentos pesados no setor de robôs humanoides;

Segundo projeções do Goldman Sachs, este mercado valerá US$ 38 bilhões (mais de R$ 207 bilhões) até 2035.