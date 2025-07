Huawei aposta em baterias de alta capacidade em nova linha Mate 80

Mate 70 é o modelo anterior. Novo modelo ainda está em desenvolvimento - Foto: Divulgação/Huawei

A marca chinesa Huawei tem desenvolvido uma série de tecnologias para seus mais novos smartphones topo de linha, entre elas estão o uso de baterias de alta capacidade. A série Huawei Mate 80 deve ser lançada nos próximos meses e contará com baterias que variam entre 5.870 e 6.000 mAh.

De acordo com o perfil Digital Chat Station, “esses componentes usam célula única de silício com 4,53V e isso garante ótimo desempenho geral”. Ao citar como exemplo, a página salientou que a bateria de 5.600 mAh usada no Pura 80 é de 4,5V e isso equivale a 6.500 mAh de uma bateria "tradicional" com 3,9V.

Por enquanto, a Huawei ainda não se manifestou sobre o vazamento e também não publicou mais detalhes sobre a futura linha Mate 80. Fonter que possuem acesso aos bastidores da empresa reforçam ainda que os smartphones devem ter tela OLED plana fabricada pela BOE.

Além disso, também é projetado um novo chipset Kirin ainda mais potente, com câmera principal de 50 MP e HarmonyOS 5 nativo sem qualquer aplicativo do Android.

A previsão é de que esses smartphones cheguem ao mercado chinês em meados de outubro. Já a apresentação global pode demorar um pouco mais, uma vez que fontes indicam que isso só deve acontecer apenas no começo de 2026.

Outros modelos da Huawei

O novo modelo Huawei Mate XT possui um design único, com três telas e podendo se tornar até um tablet, os aparelhos chegaram ao Brasil em junho e passaram a marcar o retorno da marca chinesa no país que também foi polêmica pelo alto valor, com o preço sugerido de R$ 32.999.

Huawei Mate XT pode virar tablet | Foto: Divulgação/Huawei

Câmeras

O celular único impressiona pelas três telas e duas dobradiças que permite que o aparelho seja dobrado de diferentes formas. O conjunto de câmeras do Mate XT apresenta também uma grande versatilidade e se destaca pelos 50 megapixels, MP, que ainda apresenta tecnologias de estabilização de imagem PDAF e OIS.

A abertura da câmera também é um diferencial, essa variação influencia de forma direta na captação de luz e profundidade do campo. O conjunto traseiro conta também com uma lente periscópica de 12 MP, que aproxima a imagem em até 5,5x sem perdas. E a terceira é uma lente ultrawide de 12 MP, ideal para capturas em ângulo ampliado, também com estabilização PDAF.

Já a câmera frontal é de 8MP, o aparelho faz captura de vídeos em até 4k a 30 quadros por segundos (FPS), tanto nas câmeras traseiras, quanto na dianteira.

Bateria

Considerando que os celulares dobráveis possuem uma bateria reduzida, o Mate XT apresenta surpreendentes 5.600 mAh, e garante um bom tempo de uso fora da tomada. Por mais que a Huawei não tenha informado a autonomia exata do aparelho, o carregamento dele tende a ser rápido, com um carregador de 66W ultra rápido.

Além disso, o aparelho possui um carregamento magnético de 50W, sendo bem surpreendente para essa categoria.