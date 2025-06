Veja o que se pode comprar com o preço do celular mais caro do Brasil

Huawei Mate XT - Foto: Reprodução | Huawei

A marca chinesa Huawei marcou seu retorno ao território brasileiro com o lançamento do Mate XT Ultimate, um aparelho inovador com duas dobradiças e três telas. Porém uma das coisas que vêm chamando atenção é o preço sugerido do aparelho R$ 32.999.

Com isso, o Portal A TARDE buscou formular uma lista de itens que poderiam ser comprados com o aparelho que custa aproximadamente 22 salários mínimos.

O que comprar com o preço do celular de três telas

Três iPhone 16 Pro Max

O mais novo e mais potente celular da Apple já ocupou o posto de celular mais caro do Brasil, atualmente a versão de maior memória ofertada, 256 GB, pode ser encontrada por R$8.999 em lojas especializadas.

Logo, com o preço de somente um Huawei Mate XT Ultimate seria possível comprar três unidades do iPhone 16 Pro Max, e ainda assim uma boa quantia sobraria. A compra total resultaria em R$26.997, que daria um troco de R$ 3 mil ainda.

iPhone 16 | Foto: Divulgação | Apple

Quatro Samsung Galaxy S25 Ultra

Atualmente, o Galaxy S25 Ultra é o celular mais potente da Samsung com um conjunto de quatro câmeras traseiras de alta performance. É possível encontrar o S25 Ultra com 512GB de armazenamento interno por valores a partir de R$ 8.059.

Ou seja, com o preço de um Huawei Mate XT Ultimate, seria possível comprar quatro celulares da mais alta prateleira da Samsung.

Samsung Galaxy S25 | Foto: Divulgação | Samsung

54 Cestas básicas

Com o preço de somente um aparelho Huawei Mate XT Ultimate é possível comprar mais de 50 cestas básicas, que atualmente estão custando R$628,97, de acordo com a última atualização do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, Dieese.

Três televisores 4K da Samsung

Além de todos os celulares que podem se comprar com o preço de um Mate XT Ultimate, seria possível equipar três cômodos de uma casa com televisores de qualidade de imagem 4K da Samsung, que são encontrados por R$9.898,89.

Com esse valor o consumidor pode comprar até três TVs, totalizando uma compra de R$29.694.

TV 4K da Samsung | Foto: Reprodução | Samsung

Uma moto Honda CG 160 Titan

Um produto fora do ramo da tecnologia que pode ser comprado com o valor de um Mate XT Ultimate é uma motocicleta 0 km. A montadora japonesa Honda oferece seu modelo CG 160 Titan, pelo preço de R$19.520, restando ainda o valor de R$13.480.