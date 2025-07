Enjoo ao andar em carro elétrico? Pesquisador explica mal estar

Passageiros se sentem desorientados em carros elétricos pela ausência de estímulos de carros a combustão - Foto: LOU BENOIST / AFP

Após uma série de relatos de passageiros que relataram sentir tontura e enjoo ao andar em carro elétrico, um estudo concluiu que essa sensação não é incomum. De acordo com a pesquisa, o mal estar está atrelado a como o cérebro reage à falta de experiência dos corpos em veículos do tipo.

Antes acostumados a estímulos de carros a combustão, com diferentes estímulos de sinais sonoros e físicos, o sistema neurológico humano fica desorientado pelo rompimento com as referências cognitivas quando deixa de receber sinais como o ronco do motor ou as vibrações da alavanca de câmbio, que ajudam a antecipar o movimento.

Na ausência desses estímulos, o cérebro humano é pego de surpresa por não conseguir estimar corretamente as forças envolvidas no deslocamento.

O estudo feito por William Emond, especialista em pesquisa da Universidade de Tecnologia de Belfort-Montbéliard, explica no The Guardian que: "O cérebro precisa se adaptar". E por mais que os carros elétricos ofereçam uma experiência de direção mais suave e silenciosa, essa mesma suavidade pode nos perturbar.

Tecnologia do carro elétrico

Essencialmente, o enjoo de movimento ocorre quando o ouvido interno, a visão e o corpo enviam sinais conflitantes ao cérebro. No caso dos carros elétricos, na tecnologia da frenagem regenerativa, o motor converte a energia cinética do carro em eletricidade, e posteriormente armazena na bateria.

Estímulos do carro elétrico são praticamente imperceptíveis | Foto: ALEX MARTIN / AFP

Por isso, o veículo desacelera de forma constante e contínua por um período maior, e assim uma maior sensação de enjoo pode ser sentida. Ao contrário dos veículos movidos a combustão que incitam a percepção de alteração do movimento.

A ausência de ruído do motor, vibrações no câmbio ou sinais sensoriais presentes em carros a gasolina ou diesel, nos carros elétricos pode amplificar a falta de coordenação. “Viajar em um carro elétrico pela primeira vez é um novo ambiente de movimento para o cérebro, que precisa de adaptação”, explicou o pesquisador.

Outras tecnologias do carro elétrico

A aceleração instantânea, também típica de carros elétricos entregam torque máximo a partir da imobilidade, assim acelerações e desacelerações bruscas podem ser imperceptíveis para os passageiros. Por isso, alguns especialista recomendam usar o "modo Eco" na maior parte do tempo, o que suaviza a resposta do acelerador e torna a direção mais progressiva.

Pesquisadores trabalham para incorporar soluções para evitar mal estar de passageiros | Foto: Divulgação

Outra pesquisa também mostra que até mesmo microvibrações do assento podem influenciar essa sensação de desorientação, principalmente para os passageiros sentados no banco de trás, pois sem ver os movimentos do carro, o risco de tontura e enjoo aumenta.

Soluções em desenvolvimento

Com o aumento dos casos de enjoo devido ao crescimento de mais de 22% das vendas globais de carros novos até 2024, William Emond reforça que: "Quando as forças estimadas pelo cérebro diferem do que é realmente experimentado, ocorre um conflito neuronal que, se sustentado, pode desencadear os sintomas de enjoo”, e aponta que assunto seguirá como escopo de estudo e deve avançar.

Segundo o pesquisador, as possíveis soluções já estão sendo trabalhadas e envolvem a incorporação de sinais visuais, como iluminação ambiente, telas, ou vibrações sincronizadas com o movimento, que permitem ao cérebro antecipar as mudanças de velocidade. Enquanto isso, William Emond orienta que os passageiros evitem olhar para telas durante a viagem para evitar o mal estar.