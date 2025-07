Quente ou frio? Saiba os perigos dos climas para seu eletrônico

Saiba quais os perigos do clima para os eletrodomésticos - Foto: Divulgação

A maioria dos eletrodomésticos comuns são projetados para funcionar em temperaturas ambiente, por isso, em casos de calor ou frio extremo, os eletrônicos podem ter uma queda no desempenho, além de, em casos maiores, sofrer danos permanentes.

Em caso de muito frio, como está acontecendo atualmente por conta de frentes frias, que acontecem quando as massas de ar frio vindas do sul avançam sobre o continente, provocando quedas nas temperaturas, as telas e outros componentes ficam mais sensíveis, os tornando mais propensos a trincos e danos internos.

Já no calor, os aparelhos ficam mais expostos ao superaquecimento, que danifica os componentes e abaixa a vida útil dos mesmos.

Entenda como as temperaturas afetam os eletrônicos

Frio

Perigos do frio

A maioria dos aparelhos eletrônicos são feitos para funcionar em temperaturas entre 0 ºC e 35 ºC. Com temperaturas mais baixas nessa escala, é mais provável que seu aparelho apresente problemas relacionados ao frio, como lentidão, trincas ou falhas de resposta.

No Brasil, temperaturas abaixo desta faixa não são comuns, mas as condições climáticas apresentam outro empecilho, a umidade. Essa combinação de frio com o clima úmido favorece a condensação de vapor d’água nos eletrônicos. Esse vapor pode entrar nos aparelhos e formar gotículas d’água que podem causar curtos-circuitos ou corroer componentes internos.

Quais aparelhos mais sensíveis ao frio?

Não existe uma categoria específica para aparelhos sensíveis ao frio, mas é recomendado um cuidado maior com os portáteis, como celulares, notebooks, e câmeras fotográficas, já que o transporte desses de ambientes frios para quentes pode causar problemas.

Além disso, é recomendado uma atenção redobrada com aparelhos instalados em áreas externas, já que nessas épocas é comum a ocorrência de chuvas seguidas de baixas temperaturas.

Calor

A maior parte dos aparelhos utilizados no Brasil são testados e aprovados para países de clima temperado, ou seja, locais onde temperaturas elevadas, comuns para o Brasil, são raras. Logo, isso é algo para se atentar.

Perigos do calor

Uma grande parte das cidades brasileiras alcançam seus 35 ºC, uma temperatura considerada como “limite” para as fabricantes, em estações de clima quente ou em ondas de calor.

Isso faz com que a chance de superaquecimento do aparelho aumente, podendo levá-lo a a travamentos, desligamentos repentinos e até danos permanentes em chips, placas e baterias.

No caso de celulares e computadores, que podem ter sua temperatura influenciada por jogos ou aplicativos, podem emitir alertas sobre o alto calor no sistema, com isso, é recomendado que o usuário faça uma pausa e transporte o eletrônico para um local mais confortável termicamente.

Quais aparelhos mais sensíveis ao calor

Os aparelhos mais sensíveis ao calor normalmente são aqueles que já geram calor naturalmente. Que é o caso de celulares e computadores, mas também de tablets, televisores e videogames, que podem superaquecer em dias quentes ou caso sejam utilizados ao extremo.

Por isso há a recomendação de utilizá-los em locais arejados e sem incidência de Sol.

Qual o clima mais perigoso? Frio ou Calor

Por estarmos no Brasil, um país de clima majoritariamente tropical, é possível dizer que o calor seria o clima mais perigoso. Acelerando o desgaste dos componentes, aumentando o risco de superaquecimento podendo até causar danos permanentes.