Vídeo: robô humanoide surge de maneira inesperada no Brasil

Robô adquirido pelo CEO da empresa Green foi batizado de Mr. Greenn - Foto: Reprodução / Redes Socias / @rafawisch

Um fato inusitado chamou atenção de brasileiros nesta semana, devido a aparição de um robô humanóide andando pelas ruas. O caso aconteceu em Maringá, no Paraná, onde vídeos que circulam nas redes sociais mostram a máquina passeando no Parque do Ingá na manhã do último domingo, 6.

O dono do robô, o empresário Rafael Wisch, revelou no Instagram que o robô humanoide é de uma marca chinesa e demorou meses para chegar ao Brasil. Nos vídeos publicados nas redes sociais, durante o passeio vários adultos e crianças pararam para admirar e filmar a situação.

O empresário contou, em entrevista ao portal g1, que esta foi a primeira aparição do robô em público. Ele chegou ao Brasil há apenas algumas semanas e a volta pelo parque foi uma forma de testá-lo em aglomerações, incluindo como a máquina lida com as “imperfeições na rua”, com as pessoas ao redor e conexões.

O dono afirmou que o robô “foi bem em quase tudo”, mas, com a aglomeração, ele perdeu a conexão, bateu em um poste e se machucou. Em tom de brincadeira, Rafael Wisch disse que teve que levá-lo num “médico funileiro”.

Robôs humanoides

O empresário e também CEO da Green, Rafael Wisch, já havia publicado vídeos em seu Instagram mostrando a chegada do robô humanoide ao Brasil, depois de seis meses de espera.

A empresa funciona como uma plataforma de pagamento para empresários, e de acordo com o empresário nas redes sociais, a máquina foi adquirida com o intuito de “representar a visão e a cultura da nossa empresa” em eventos. Ele ainda contou que o modelo, batizado de Mr. Greenn, tem motores e sensores, com uma combinação de hardware e software que o permite se movimentar e manter o equilíbrio.

A empresa do qual Rafael Wisch é CEO também tem outro robô: o Greennaldinho, um cachorro robótico comprado há cerca de um ano. O empresário frequentemente posta sobre as máquinas em seu perfil no Instagram.

Confira o vídeo:

😯 Robô é flagrado caminhando entre pedestres no Parque do Ingá, em Maringá-PR, surpreendendo moradores.

O registro foi feito neste domingo (06) e chamou a atenção de quem passava pelo parque. O caso viralizou com emojis de espanto.

Créditos: Fabielli Bitencourt pic.twitter.com/lk2CW2JHf8 — Mazáh Newsletter (@EvaldoOcanha) July 7, 2025

Robôs humanóides que jogam futebol

Enquanto no Brasil o robô humanoide dá uma volta no parque, na China, as máquinas jogam futebol: