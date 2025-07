Starlink de Elon Musk chega ao Brasil neste mês para alguns celulares

Aparelho rotador da Starlink - Foto: Divulgação | Starlink

A rede de internet Starlink, do bilionário Elon Musk, está prevista para chegar ao Brasil ainda neste mês de julho, mais especificamente na próxima terça-feira, 15.

A informação da data foi divulgada pelo site RIC. O serviço que vai chegar ao país é a conexão direta à rede disponibilizada por satélites da SpaceX, também empresa de Musk.

Nessa modalidade, os usuários poderão utilizar a rede em locais afastados da civilização, como em, áreas rurais e montanhosas.

A conexão é feita por meio de satélites de baixa altitude da SpaceX, que oferecem conexão de alta velocidade e muita estabilidade.

Como fazer a conexão?

Para ter acesso a linha da Starlink, basta um aparelho compatível com a tecnologia e estar com o software em sua última versão.

Diversos lançamentos da Apple, Google, Motorola e Samsung já suportam a tecnologia.

Veja os aparelhos disponíveis:

iPhones 14 e posteriores;

Google Pixel 9 e suas variantes;

Modelos da Motorola lançados a partir de 2024;

Samsung Galaxy A14, A15, A16, A35, A53 e A54;

Série Samsung Galaxy S21 em diante;

Série Samsung Galaxy Z Flip: do Z Flip 3 ao Z Flip 6.

Outros serviços da Starlink

Além da internet gratuita, a Satlink chega ao Brasil com outros serviços a serem prestados. A data ainda não é precisa, mas é previsto que os programas de provedora de internet da Starlink começam neste mês de julho.

Com esse planejamento, a empresa de Elon Musk chega com a premissa de revolucionar o mercado com planos partindo de R$ 55 por mês para usuários em regiões remotas.

Além disso, a Starlink vem com alguns planos de internet diferentes, sendo eles “residenciais, viagem e embarcações”.

Plano residencial

Custa R$ 184 por mês, além do custo do equipamento, que é necessário para a instalação da antena.

Plano viagem

Voltado para quem está sempre na estrada ou em movimento, este plano custa R$ 450 por mês e inclui o custo do kit antena.

Com ele, é possível manter a conectividade em diferentes lugares, seja em hotéis, áreas de camping ou durante longas viagens.

Plano embarcações

A Starlink também oferece uma solução para quem precisa de internet em alto-mar. O plano para embarcações tem o custo de R$1.283 por mês, também com o custo adicional da antena.