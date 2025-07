Samsung revela celulares dobráveis e apostas especiais; veja novidades

Samsung mostra novos celulares e relógios digitais em evento - Foto: Divulgação | Samsung

A grande marca de tecnologia Samsung realizou nesta quarta-feira, 9, mais uma edição do “Samsung Unpacked”, que aconteceu em Nova York, nos Estados Unidos. O evento serviu para apresentar sua nova geração de celulares dobráveis, o Galaxy Z Fold 7 e o Galaxy Z Flip 7.

Outra atração do evento foi a revelação da variante “Fan Edition” para a linha de dobráveis da Samsung, o Galaxy Z Flip 7 FE. A novidade já vinha sendo especulada há um tempo, sendo uma opção mais acessível dos aparelhos.

Somado a isso, a gigante tecnológica também apresentou suas atualizações em seus relógios inteligentes, mostrando a série Galaxy Watch 8. Equipados com melhorias para rastreamento das atividades físicas e monitoração de saúde.

Veja detalhes das novidades da Samsung:

Galaxy Z Fold 7

O aparelho dobrável traz consigo uma experiência similar ao Galaxy S25 Ultra, de acordo com a Samsung, tendo inclusive a mesma câmera principal de 200 MP, além disso, o aparelho chega com um novo sensor de selfies de 10 MP e tela interna de 8 polegadas.

O celular é equipado por um processador Snapdragon 8 Elite, mantendo a bateria de 4.400 mAh, mas é prometido uma autonomia maior com ajustes no gerenciamento de energia. O aparelho é mais fino que seu antecessor, tendo 8,9 mm quando fechado e 4,9 mm aberto, pesando 215 g.

O aparelho vai custar inicialmente U$ 1.999 nos Estados Unidos, que na cotação equivale a R$ 10,9 mil, sem impostos ou taxas.

Novo dobrável da Samsung, o Galaxy Z Fold 7 | Foto: Divulgação | Samsung

Galaxy Z Flip 7

O aparelho sucessor ao Z Flip 6 chega com uma novidade em seu processador, utilizando o Exynos 2500, fabricado pela própria Samsung, acompanhado com 12 GB de RAM e até 512 GB de armazenamento.

Além disso, suas telas são maiores, com 4 polegadas e 120 Hz na parte de fora e 6,9 polegadas com 2.600 nits de brilho na interna.

Suas câmeras são as mesmas da geração passada, porém com novos recursos de capturas de fotos e vídeos, e um aumento na bateria para 4.300 mAh.

O modelo também é mais fino e recebeu conteúdos adicionais na tela externa, além do compartilhamento de tela no Gemini Live com a FlexCam.

A nova geração do Z Flip chega ao mercado custando US$ 1.099, que convertendo diretamente resulta em algo em torno dos R$ 6 mil.

| Foto: Divulgação | Samsung

Galaxy Z Flip 7 FE

Este modelo chega para ser a versão “barata’ do Z Flip 7, por isso, a versão FE possui algumas diferenças em relação aos outros aparelhos da mesma linha. O design é o mesmo do Z Flip 6, assim como as câmeras e bateria, com capacidade de 4000 mAh.

Já na parte técnica, o celular utiliza o processador Exynos 2400 ao lado de 8 GB de RAM e 128 GB ou 256 GB de armazenamento. Sua tela principal possui 6,7 polegadas com 120 Hz de frequência, já a secundária possui 3,4 polegadas.

A versão “acessível” do Z Flip 7 chega às lojas custando U$ 899, cerca de R$ 4.900 nas cotações atuais.

Novidade na linha dos Galaxy Watches

A linha de relógios inteligentes da Samsung também ganharam novidades, com a revelação do Galaxy Watch 8, Watch 8 Classic e novo Watch Ultra, todos equipados com o chip Exynos W100 com 2 GB de RAM, display com brilho de 3.000 nits, interface One UI 8 Watch e funções alimentadas pela IA Gemini.

Os aparelhos vêm com mais funções para contribuir com hábitos saudáveis, os smarwatches fazem a leitura do ciclo circadiano, monitoram a carga vascular e o índice de antioxidantes, entre outras coisas.

GPS de banda dupla, coroa giratória na versão Classic, 64 GB de armazenamento e a cor azul titânio na nova geração do modelo Ultra são outros destaques.

Sobre os preços, a divisão ficará assim:

Galaxy Watch 8: U$ 349, R$ 1,9 mil na conversão atual;

Watch 8 Classic e o novo Watch Ultra: US$ 649, resultando em R$ 3,5 mil na cotação atual.

Galaxy Watch 8 Classic | Foto: Divulgação | Samsung

Galaxy One UI 8 e Galaxy AI

Ainda no evento, a Samsung revelou a versão estável da interface baseada no Android 16, além de atualizações nos recursos de Inteligência Artificial. As novidades envolvem uma otimização para telas maiores, possibilitando que uso de novos recursos e oferecendo uma maior interatividade para criação de conteúdos.

A One UI 8 tem também três novos formatos para a visualização de telas e uma ferramenta para arrastar o mesmo conteúdo e soltá-lo em telas divididas. Melhorias relacionadas ao Gemini, como a função Circule para Pesquisar em jogos, ajudando o gamer a obter dicas e instruções durante as partidas, são outros destaques.