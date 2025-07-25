BYD lança megaofensiva de vendas no Brasil com descontos de até R$ 100 mil

BYD KING GS 2025 - Foto: Divulgação | BYD

De olho na meta de alcançar 100 mil veículos vendidos por ano no Brasil, a montadora chinesa BYD está apostando alto em uma estratégia agressiva de vendas. A mais nova ação é o evento “48 Horas Eletrizantes”, que acontece nos dias 25 e 26 de julho, com ofertas válidas por tempo limitado e uma série de benefícios extras.

Durante o evento, todas as concessionárias da marca funcionarão em horário estendido, das 8h às 20h, com foco especial também na divulgação dos modelos Dolphin Mini, Dolphin e Song Pro. Os consumidores que aproveitarem a campanha terão direito a vantagens como revisões gratuitas, documentação sem custo, carregador wallbox incluso e recargas elétricas gratuitas.

Além dos serviços extras, a BYD está promovendo descontos expressivos em diversos modelos da linha 2025. O sedã híbrido plug-in King DM-i GS, por exemplo, está com preço promocional de R$ 159.900. Já o SUV elétrico Yuan Plus ganhou um bônus de R$ 36 mil, saindo de R$ 235.800 por R$ 199.800, com taxa zero para quem optar pelo financiamento.

Outros destaques nas promoções incluem:

Seal 2025: desconto de R$ 50 mil (de R$ 299.800 por R$ 249.800)

Shark: redução de R$ 40 mil (de R$ 380 mil por R$ 340 mil)

Dolphin Plus: bônus de R$ 15 mil (de R$ 185 mil por R$ 170 mil)

Yuan Pro: queda de R$ 23 mil (de R$ 182.800 por R$ 159.800)

Tan EV e Han EV: descontos que chegam a R$ 100 mil (ex: Tan de R$ 537 mil por R$ 437 mil)

Todas essas condições são válidas até o dia 31 de julho e valem apenas para os modelos 2025.

Para completar, a BYD está oferecendo a chamada “Política da Recompra Garantida”. Nesse programa, carros seminovos da própria marca podem ser usados na negociação e avaliados em até 80% do valor da Tabela Fipe, desde que o cliente adquira outro modelo BYD zero quilômetro.

Com esse pacote robusto de incentivos, a montadora reforça sua presença no mercado brasileiro e busca acelerar ainda mais suas vendas em 2025.