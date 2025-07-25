Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > AUTOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PROMOÇÃO

BYD lança megaofensiva de vendas no Brasil com descontos de até R$ 100 mil

Evento “48 Horas Eletrizantes” terá horário estendido e condições especiais em todo o Brasil

Por Redação

25/07/2025 - 18:16 h
BYD KING GS 2025
BYD KING GS 2025 -

De olho na meta de alcançar 100 mil veículos vendidos por ano no Brasil, a montadora chinesa BYD está apostando alto em uma estratégia agressiva de vendas. A mais nova ação é o evento “48 Horas Eletrizantes”, que acontece nos dias 25 e 26 de julho, com ofertas válidas por tempo limitado e uma série de benefícios extras.

Durante o evento, todas as concessionárias da marca funcionarão em horário estendido, das 8h às 20h, com foco especial também na divulgação dos modelos Dolphin Mini, Dolphin e Song Pro. Os consumidores que aproveitarem a campanha terão direito a vantagens como revisões gratuitas, documentação sem custo, carregador wallbox incluso e recargas elétricas gratuitas.

Além dos serviços extras, a BYD está promovendo descontos expressivos em diversos modelos da linha 2025. O sedã híbrido plug-in King DM-i GS, por exemplo, está com preço promocional de R$ 159.900. Já o SUV elétrico Yuan Plus ganhou um bônus de R$ 36 mil, saindo de R$ 235.800 por R$ 199.800, com taxa zero para quem optar pelo financiamento.

Outros destaques nas promoções incluem:

  • Seal 2025: desconto de R$ 50 mil (de R$ 299.800 por R$ 249.800)
  • Shark: redução de R$ 40 mil (de R$ 380 mil por R$ 340 mil)
  • Dolphin Plus: bônus de R$ 15 mil (de R$ 185 mil por R$ 170 mil)
  • Yuan Pro: queda de R$ 23 mil (de R$ 182.800 por R$ 159.800)
  • Tan EV e Han EV: descontos que chegam a R$ 100 mil (ex: Tan de R$ 537 mil por R$ 437 mil)

Todas essas condições são válidas até o dia 31 de julho e valem apenas para os modelos 2025.

Para completar, a BYD está oferecendo a chamada “Política da Recompra Garantida”. Nesse programa, carros seminovos da própria marca podem ser usados na negociação e avaliados em até 80% do valor da Tabela Fipe, desde que o cliente adquira outro modelo BYD zero quilômetro.

Com esse pacote robusto de incentivos, a montadora reforça sua presença no mercado brasileiro e busca acelerar ainda mais suas vendas em 2025.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia

Participe também dos nossos canais no WhatsApp, Instagram, X (antigo Twitter), YouTube e nosso grupo no WhasApp.

Canal do Instagram X Grupo de Notícias Youtube Canal A Tarde Google News

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

brasil byd carros promoção

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
BYD KING GS 2025
Play

BYD lança carro com drone no teto e preço surpreendente; confira

BYD KING GS 2025
Play

SUV chinês 100% elétrico chega ao Brasil com 413km de autonomia

BYD KING GS 2025
Play

Fiat Toro 2026 tem primeiras imagens reveladas e traz novo visual imponente

BYD KING GS 2025
Play

BYD dá desconto de até R$ 100 mil em carros no Brasil; veja valores

x