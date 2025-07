Três mulheres são presas com 30 kg de cocaína em ônibus na Bahia

Apreensão aconteceu durante abordagem a ônibus interestadual - Foto: Divulgação/SSP

Três mulheres foram presas em flagrante na manhã desta terça-feira, 15, em Vitória da Conquista, no Sudoeste da Bahia, enquanto transportavam 30 kg de cocaína em um ônibus interestadual. A droga havia sido enviada do Rio de Janeiro para a Bahia.

As três suspeitas, naturais da Bahia, haviam embarcado com a droga no estado fluminense e pretendiam distribuir os tabletes de cocaína em cidades da região e na capital Salvador.

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), os policiais monitoravam o deslocamento das traficantes com base em investigações anteriores. Ao interceptarem o ônibus, localizaram as malas suspeitas e, dentro delas, os tabletes do entorpecente.

O secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner, elogiou a operação e destacou a integração das forças como fator decisivo para o sucesso da ação. “O combate ao crime organizado é incansável e permanente. Parabéns aos policiais estaduais e federais da FICCO Bahia e também aos guerreiros da PM. Seguiremos firmes na missão”, afirmou.

A ação foi coordenada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia, com apoio da Polícia Militar, por meio da 79ª Companhia Independente (CIPM) e da RONDESP Sudoeste.