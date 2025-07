Mulheres são presas por tráfico de drogas próximo a centro social

As suspeitas foram levadas para a delegacia especializada, onde prestaram depoimento e foram autuadas em flagrante - Foto: Divulgação PC/BA

Duas mulheres foram presas em flagrante suspeitas de envolvimento com tráfico de drogas e associação criminosa. A prisão ocorreu na sexta-feira, 27, nas proximidades do Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua, no bairro Recreio, em Vitória da Conquista, sudoeste da Bahia.

Segundo informações da Polícia Civil, equipes do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) vinham monitorando o local há semanas e identificaram as mulheres como responsáveis por organizar a distribuição e venda de drogas, principalmente crack, na região. Com base nas investigações, a Justiça expediu mandados de prisão e de busca domiciliar.

Na ação, foram apreendidas:

cerca de mil pedras de crack;

porções de cocaína e maconha prontas para comercialização;

uma balança de precisão;

dinheiro do tráfico;

e vários relógios que teriam sido trocados por drogas por usuários.

As suspeitas foram levadas para a delegacia especializada, onde prestaram depoimento e foram autuadas em flagrante. Depois, foram encaminhadas ao presídio, onde seguem à disposição do Judiciário.