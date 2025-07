Acidente de ônibus na Bahia deixa músicos de banda de forró feridos

Banda tinha se apresentado na cidade de Ribeirão do Largo - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um ônibus que transportava músicos da banda de forró Coração Cigano tomou em uma estrada situada no sudoeste da Bahia neste sábado, 28, deixando seis músicos feridos. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente ocorreu na Serra do Tomba, entre as cidades Ribeirão do Largo e Itambé.

Ainda segundo a PRE, o veículo perdeu o freio e bateu em um barranco. Os passageiros foram atirados. Motoristas que passavam pela localidade acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Das seis vítimas, três tiveram ferimentos leves e foram liberadas, enquanto outras três estão em estado grave e foram levadas para um hospital em Vitória da Conquista.

A banda Coração Cigano emitiu um comunicado e confirmou o acidente. O grupo agradeceu as mensagens de apoio que tem recebido nas redes sociais. "Queremos agradecer de coração a todas as mensagens de apoio e preocupação que temos recebido. Isso tem sido uma grande força para nós neste momento", disse a banda.

Segundo a PRE, na madrugada deste sábado a banda havia se apresentado em Ribeirão do Largo e, no momento do acidente, se deslocava para um outro destino.