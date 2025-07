Gracyanne Barbosa sofre acidente na academia

A famosa deu detalhes sobre o ocorrido - Foto: Reprodução | Instagram

Gracyanne Barbosa passou por um perrengue na academia nesta semana. A influenciadora sofreu um acidente enquanto fazia um exercício e acabou se machucando, compartilhando um registro do hematoma para os seguidores.

A ex-mulher do cantor Belo ainda revelou que os machucados na perna e tornozelo a fizeram desistir de terminar o treino, pois ficou desmotivada e sentindo dores logo após o ocorrido.

“Amores, postei o treino de quadríceps que foi frustrante hoje. Vou contar para vocês uma coisa que me deixa chateada: é quando eu não consigo treinar bem. Hoje senti o joelho pra caramba e ainda senti a parte da frente da canela, porque ontem aconteceu um acidente comigo na academia”, disse ela.

“Eu fui testar um leg e estava sem trava de segurança, e estava muito liso. O meu pé escorregou e veio 'lambendo' minha canela. Achei que não ia ficar dolorido, mas além de arrancar um pedacinho da canela, ainda fiquei com a parte da tíbia bem sensível”, explicou.

A morena ainda reforçou sua frustração com a situação. “Então, na hora de agachar, eu senti um pouco de incômodo. E aí, juntando com o meu joelho, que já é sofrido, foi um treino bosta. Fico frustrada, porque gosto de treinar bem, treinar pesado. Mas está tudo certo, foi do jeito que deu”, disparou.

Conselho para fãs

Gracyanne também aproveitou o desabafo para dar conselhos motivadores para seus seguidores, que acompanham sua rotina diária de treinos de musculação nas redes sociais.

“O que quero dizer para vocês é que, às vezes, acontecem coisas nas nossas vidas que a gente não tem muito poder de mudar no momento. Isso pode levar a uma certa frustração, mas a gente não pode desanimar. A gente tem que fazer do jeito que dá, tem que ter pensamento positivo e saber que vai melhorar”, afirmou.

“O choro pode durar uma noite, mas o sorriso vem durante o dia. É isso que a gente tem que levar para a vida: não se deixar abater. Por mais que você esteja vivendo um problema, uma coisa difícil, saiba que vai dar certo. Sempre dá. Então, tem que ter fé, acreditar e, obviamente, correr atrás”, concluiu.