Atleta engravida usando DIU e explica riscos do método

A atleta fez um relato sobre o assunto na web - Foto: Reprodução | Instagram

Bia Feres surpreendeu os seguidores ao revelar que engravidou usando o método contraceptivo DIU (Dispositivo Intrauterino). A atleta, que é irmã gêmea de Branca Feres, fez um post em seu perfil do Instagram e explicou que o objeto saiu do lugar sem que ela percebesse.

“Meu DIU saiu do lugar. Eu sempre usei DIU, minha vida inteira, desde a época de atleta. Antes eu usava o de cobre, agora o de cobre com prata, e nunca tinha saído”, disse ela, que já é mãe de outras duas crianças.

Ela ainda revelou que fazia os exames regularmente para verificar a posição do DIU. “Tinha feito meu exame oito meses antes, estava no lugar, na época de atleta eu fazia a cada 6 meses e nunca tinha saído do lugar”, explicou.

Riscos do método

A nadadora também contou que precisou tirar o Diu após descobrir a gravaidez, pois o método contraceptivo poderia apresentar laguna riscos na formação do bebê, que é fruto do relacionamento dela com Maurício Netto.

“Quando você engravida com o DIU, sempre tem risco. E um dos riscos é o DIU estar muito próximo do saquinho gestacional. No meu caso foi o melhor cenário possível porque estava longe”, contou.

“Então consegui tirar sem risco nenhum. Mas, muitas mulheres, tem que seguir a gestação com o DIU, e sai no parto. E é um risco de abortar, do bebê ter alguma deficiência, e graças a Deus estava bem longe”, finalizou.