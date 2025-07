Mulher é sequestrada, roubada e abandonada em zona rural na Bahia

Diligências estão sendo realizadas para localizar o veículo e os suspeitos - Foto: Leitor | A Tarde

Uma mulher identificada como Rosane Alves desapareceu na manhã deste sábado, 28, após se dirigir ao trabalho na região da Chapada Diamantina. De acordo com a Polícia Militar, agentes da 42ª CIPM foram acionados para averiguar uma denúncia de que uma pessoa, que estava a bordo de um veículo, havia desaparecido.

Ainda segundo a PM, após diligências, foi verificado que o veículo de propriedade da mulher teria passado pelo município de Palmeiras, também na região da Chapada. De acordo com as informações, rondas e buscas foram empregadas por toda a região a fim de encontrar o veículo e a condutora, que foi localizada no Povoado de Zabellê II, na zona rural de Iraquara.

A vítima, de acordo com a PM, informou que teve seu carro roubado e que havia sido deixada naquela localidade. Ela foi acolhida, encaminhada para a Polícia Civil para que pudesse registrar a ocorrência. Diligências estão sendo realizadas para localizar o veículo e os suspeitos, mas até o momento nada foi encontrado.