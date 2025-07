Pai e filho morrem ao encostar caminhão em rede elétrica na Bahia

- Foto: Divulgação design

Um homem e seu filho de 5 anos morreram eletrocutados nesta sexta-feira, 27, no distrito de Maria Quitéria, em Feira de Santana. As vítimas foram identificadas como Jonathas Lima de Jesus, de 28 anos, e Bernardo Lima de Jesus.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu no povoado Olhos D’Água de Formiga, próximo à praça principal. Jonathas manobrava o caminhão baú em marcha à ré quando a parte superior do veículo tocou uma rede elétrica que estaria baixa. Ao tentar sair da cabine com o filho no colo, ele acabou pisando no solo energizado, o que provocou uma descarga elétrica fatal.

Pai e filho morreram no local antes da chegada do socorro. Uma mulher que estava no caminhão, apontada por testemunhas como tia da criança, conseguiu se salvar pulando pela porta do outro lado.

Perícia

Equipes da Polícia Civil e do Departamento de Polícia Técnica (DPT) estiveram no local para realizar a perícia e a remoção dos corpos. O caso foi registrado na 1ª Coorpin (Coordenadoria Regional de Polícia do Interior) de Feira de Santana, que deve apurar as causas do acidente.

O que diz a Coelba?

A Neoenergia Coelba informou que desligou a rede elétrica da região para garantir a segurança durante o atendimento dos bombeiros. A empresa lamentou o ocorrido, se solidarizou com os familiares das vítimas e declarou estar colaborando com as investigações.