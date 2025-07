Jovem esquartejada: tudo o que já foi revelado e o que falta esclarecer

Imagens de segurança estão sendo fundamentais para esclarecer os fatos - Foto: Reprodução Redes Sociais

A jovem Anna Luiza Lima Britto, de 21 anos, morta e esquartejada dois dias após presenciar o assassinato do namorado Matheus Rodrigues de Souza, de 24, detro de um mercado na cidade de Eunápolis, no extremo sul da Bahia, chocou a Bahia.

Desde a execução da jovem, as investigações tiveram avanços, entre eles, está a forte suspeita de participação da jovem na execução do então namorado.

Segundo a Polícia Civil, é possível que ela tenha o atraído para emboscada e, consquentemente, a morte dela tenha sido um ato de "vingaça" pelo grupo criminoso rival no qual Matheus fazia parte.

Diante da repercussão do caso, o Portal A TARDE traz um resumo de tudo que já foi desvendado até o momento e o que falta esclatrecer. Confira abaixo, em ordem cronológica:

Caso de jovem esquartejada na Bahia

Morte de Matheus

A execução de Matheus Rodrigues dentro de um mercado, em Eunápolis, acnteceu na última segunda-feira, 23. Imagens de câmeras de segurança do local mostram que o rapaz conversava com Anna Luiza Lima Britto pouco antes do crime.

Foi através dessas imagens que iniciou-se a suspeita de envovimento de Anna no crime, diante da ação dela durante a ação criminosa. A câmera de segurança mostra que a jovem se abaixou, olhou para a vítima e depois falou com alguém por meio de um aplicativo de mensagem, segundos antes de deixar o mercado com o celular de Matheus.

Segundo a polícia, as imagens demonstraram "uma ação suspeita e uma tranquilidade da jovem, o que configura que pode ter armado uma emboscada".

Anna é encontrada esquartejada

Dois dias depois, na quarta-feira, 25, Anna Luiza foi encontrada morta na cidade. O corpo dela foi esquartejado e jogado em ruas da região.

A morte de Anna de forma brutal levantou ainda mais suspeitas de envolvimento dela por parte da A Polícia Civil (PC).

O delegado resposável pelo caso, Moabe Macedo Lima, titular da 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Eunápolis), confirmou que Anna Luiza era ligada ao tráfico de drogas. Ela fazia transmissões ao vivo nas redes sociais para divulgar a venda.

"Anna Luiza já era conhecida pela população e pela polícia por ser envolvida com o tráfico de drogas. Nas redes sociais, chegou a publicar vídeos da comercialização indevida", afirmou o delegado.

Arrependimento e conselhos da mãe

A mãe de Anna, Liliane Lima, sabia do envovimento da jovem no mundo do crime e a aconselhou "sair dessa vida". Dias antes da morte de Matheus, Anna Luiza chegou a mostrar arrependimento por se envolver com o crime, segundo prtins de conversas publicados pelo mãe.

"Tivesse sido uma pessoa inteligente, minha vida seria diferente hoje", escreveu em mensagem à mãe.

Para a mulher, a própria filha entendeu o erro que cometeu ao se envolver com o tráfico de drogas. Ela ainda tentou convencê-la de que era possível tomar outro rumo na vida: "Você não morreu. Ainda dá tempo. Muda".

Conversa entre Anna e a mãe | Foto: Reprodução redes sociais

Desabafo da mãe: "Fruto da rebeldia"

Também nas redes sociais, a mãe de Anna Luiza fez um longo desabafo sobre a perda da filha. Na ocasião, ela disse que já tinha conversado com a jovem sobre as possíveis consequências sofridas por pessoas que cometem crimes.

"Isso que aconteceu com a minha filha é fruto da desobediência, da rebeldia, de achar que é dona do mundo. Jovem não pensa, acha que todo mundo está errado e só ele está certo", pontuou.

Liliane Lima contou também que Anna Luiza dizia não ter medo de morrer, mas sim da forma como isso poderia acontecer. Diante das constantes conversas e escolhas da filha, Liliane afirmou que não iria protestar pela morte dela.

Anna deixa três flhos | Foto: Reprodução redes sociais

Execução foi filmada e divulgada

Os traficantes filmaram o momento em que esquartejaram Anna. A imagens foram divulgadas nas redes sociais. Para a mãe, asssitir ao vídeo foi o momento mais difícil.

"Eu falei com ela: 'Anna, da forma que você está vivendo, você não vai morrer com 80 anos, deitada em uma cama. Vai ser sofrido'. Só que eu não imaginava que seria tanto. Assistir aos vídeos que eles fizeram e espalharam pela cidade me arrebentou por dentro."

O que falta esclarecer?

Os assassinatos são investigados pela 1ª Delegacia Territorial (DT/Eunápolis). A polícia busca, através das imagens de câmeras de segurança, chegar nos executores dos dois.

Até o momento, segundo a polícia, ninguém foi preso. Os investigadores seguem em busca dos outores para desvendar as reais motivações.