Filho de ex-vice-prefeito morre após ser atacado em bar na Bahia
O crime foi registrado por câmeras de segurança do local; veja vídeo
O filho de um ex-vice-prefeito de Xique-Xique, no oeste da Bahia, morreu após ser baleado durante um ataque em um bar da cidade na noite de domingo, 27. O crime foi registrado em imagens de câmeras de segurança do local.
De acordo com as imagens, homens encapuzados invadiram o local e atiraram contra a vítima, Eliecy Felix Tarrão Júnior, de 45 anos, conhecido como Júnior Tarrão. Ele ainda tentou fugir, mas foi atingido pelos disparos.
Segundo a Polícia Militar da Bahia (PM-BA), agentes foram acionados para verificar uma ocorrência de disparos de arma de fogo contra um homem na Rua Oriente, no bairro Pedrinhas em Xique-Xique. Ao chegar no local, a guarnição confirmou o fato, mas viu que Júnior já tinha sido socorrido para um hospital da região, onde não resistiu.
Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia Territorial de Xique-Xique instaurou inquérito para investigar o homicídio e quatro suspeitos do crime já foram identificados. "Oitivas e diligências investigativas estão em andamento para esclarecer o crime".
Júnior era filho de Eliecy Felix Tarrão, que foi vice-prefeito do município entre 2017 e 2020 pelo PMDB (atual MDB) e reeleito para o mandato 2021-2024 pelo Democratas, partido que se uniu ao PSL para formar o União Brasil.
