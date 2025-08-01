Envolvido com propina, chefe do tráfico do Rio Sena é preso em casa de luxo

Departamento Especializado de Investigação Criminal (Deic) - Foto: Poliana Lima / Ascom SSP

Um dos principais líderes do tráfico de drogas na região de Rio Sena, em Salvador, foi preso nesta sexta-feira, 1º. Conhecido como “Bruninho”, o suspeito é apontado como responsável por crimes como extorsão, tráfico de drogas, organização criminosa e homicídios. O criminoso fazia parte do "Baralho do Crime" da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), ferramenta que reúne os criminosos mais procurados do estado.

De acordo com as investigações, "Bruninho" é um dos responsáveis por ameaças e extorsões contra trabalhadores e empresas envolvidas em obras da Prefeitura de Salvador, no Subúrbio Ferroviário, com o objetivo de impedir o avanço dos serviços.

O criminoso fazia parte do "Baralho do Crime" | Foto: PCBA

Segundo a Polícia Civil, no momento da abordagem, "Bruninho" estava em uma casa de alto padrão, no município de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Conforme informações iniciais, ele tentou se passar por outra pessoa, apresentando um documento falso.

A prisão faz parte de mais uma fase da Operação Hunt, voltada à localização e captura de alvos prioritários da SSP-BA. Com a prisão de Bruninho, já são cinco criminosos do Baralho do Crime retirados das ruas pelo DEIC nos últimos sete meses.

A ação foi realizada por equipes do Departamento Especializado de Investigação Criminal (DEIC), com o apoio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).