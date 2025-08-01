Dono de imóvel reage a assalto e mata homem a tiros em Nazaré

Situação aconteceu na Ladeira da Palma, em Nazaré - Foto: Pedro Sento Sé | Ag A TARDE

Uma tentativa de assalto que aconteceu no bairro de Nazaré, em Salvador, na madrugada desta sexta-feira, 1º, terminou com um homem morto e outro ferido. Fato teria acontecido no edifício Carolina.

Em nota, a Polícia Militar informou que a 2ª CIPM foi acionada para averiguar a informação de tiros na Ladeira da Palma, em Nazaré. Ao chegarem, os militares encontraram o indivíduo que efetuou os disparos, que informou que os mesmos foram feitos durante uma tentativa de invasão, por parte de dois homens, ao imóvel onde ele mora.

Ainda segundo a PM, uma unidade do Samu foi acionada para prestar socorro à dupla ferida, mas um dos homens não resistiu aos ferimentos. O local foi isolado para a realização da perícia pelo DPT e as circunstâncias do ocorrido serão apuradas pelo órgão competente.

A Polícia Civil informou, por meio de nota, que uma equipe DHPP foi acionada na manhã desta sexta-feira (1) sobre o homicídio de um homem, sem identificação formal, vítima de disparos de arma de fogo, no interior de um edifício, no bairro de Nazaré.

Ainda segundo a Civil, outro homem também foi atingido pelos disparos e foi socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE). Diligências investigativas pela unidade policial especializada estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do crime.



A companheira do rapaz que morreu, que preferiu não se identificar, conversou com a imprensa e negou a versão que tenha acontecido uma invasão a um imóvel do prédio onde o crime aconteceu. Segundo ela, eles moravam no prédio há um ano. "Não tinha como a gente invadir o lugar que a gente mora", disse a mulher.

Ela contou ainda que o seu companheiro teve uma discussão com outro morador, mas a câmera que poderia ajudar na elucidação dos fatos teria sido quebrada antes do crime.