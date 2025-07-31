Menu
POLÍCIA

Operação em Ilhéus derruba integrante de facção e apreende fuzil e drogas

Integrante de facção criminosa morreu em confronto com as forças de segurança

Por Bernardo Rego

31/07/2025 - 7:45 h | Atualizada em 31/07/2025 - 8:02
No local os policiais apreenderam um fuzil calibre 5,56
No local os policiais apreenderam um fuzil calibre 5,56

Durante incursões realizadas na noite de quarta-feira, 30, na cidade de Ilhéus, no sul da Bahia, por equipes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia e Ilhéus, além da Polícia Militar (CPR-Sul, RONDESP SUL, CIPRv/Itabuna, 62ª CIPM, 68ª CIPM e 69ª CIPM), foram apreendidos fuzil, pistola, munições e drogas.

As incursões foram iniciadas no bairro de Ilhéus II, após denúncia anônima de homens armados comercializado drogas e ameaçando moradores. Durante confronto, um dos integrantes de uma facção criminosa acabou e ferido morreu. O restante do grupo conseguiu fugir.

No local os policiais apreenderam um fuzil calibre 5,56, munições, uma pistola calibre 40 com kit rajada pertencente à PM de São Paulo, carregadores, colete balístico, dinheiro em espécie e porções de maconha, cocaína e crack. Todo o material foi apresentado na Delegacia Territorial de Ilhéus.

Ver todas

