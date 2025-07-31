Mulheres são presas com mais de 70 kg de maconha em malas na Bahia

A ação foi realizada durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal - Foto: Divulgação/PRF

Três mulheres foram presas com seis malas contendo uma substância análoga à maconha nesta quarta-feira, 30, em Feira de Santana (BA), no km 429 da BR-116. A ação foi realizada durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em um ônibus interestadual que seguia do Rio de Janeiro (RJ) para Guaraciaba (CE).

De acordo com a PRF, durante a vistoria no compartimento de bagagens, a equipe encontrou a mala com 71,75 kg da substância. Após a identificação das bagagens, as três mulheres foram apontadas como responsáveis pelo transporte do entorpecente. Elas informaram aos policiais que a droga teria como destino o município de Varjota (CE).

As três passageiras e todo o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, onde serão adotadas as medidas cabíveis para o caso.