Mãe diz que influencer suspeita de furto tem surtos psicológicos: "Não faz por mal"

Priscila Ruas Pedreira, mais conhecida como 'Pri Ruas' - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A empresária e influenciadora Priscila Ruas Pedreira, mais conhecida como 'Pri Ruas', suspeita de tentar furtar uma loja de alto padrão no Itaigara, foi internada em uma clínica psiquiátrica na noite desta quarta-feira, 30, após ser ouvida e liberada mediante pagamento de fiança na delegacia.

Segundo a mãe da blogueira, Fátima Ruas, os constantes furtos cometidos pela filha são decorrentes de "problemas psicológicos" adquiridos após um "burnout" no trabalho. Ela explicou ainda que, por causa da doença, a filha fez uso de uma substância chamada "Zolpidem", deixando sequelas que já duram dois anos.

“Minha filha é uma pessoa doente e essa exposição é muito dolorosa para mim como mãe. Ela já ficou internada em uma clínica psiquiátrica e agora a coloquei em outra, depois de tudo que aconteceu, porque ela não tem condições de viver em sociedade. Os furtos que ela comete são decorrentes de um burnout adquirido no trabalho e, por causa disso, fez uso excessivo do Zolpidem", desabafou.

Minha filha é doente, ela não faz por mal. Tem problemas psicológicos e não lembra do caso no dia seguinte Fátima Ruas, mãe da influenciadora

Vício em Zolpidem e internações

De acordo com Fátima, após a doença, ela passou a se viciar no medicamento Zolpidem, tomando entre 18 a 20 comprimidos por dia.

"Esse remédio tem causado efeitos colaterais graves. Quem tem mãe ou filha sabe a dor de ver alguém em surto, alguém que não precisa estar nessa situação. Por causa disso, ela já passou por pelo menos quatro internações psiquiátricas. Em julho do ano passado, sofreu uma overdose grave, que a deixou em coma e resultou em falência renal. Ela quase morreu na UTI. Perdeu os rins. Sobreviveu por um milagre”, conta a mãe ao Portal A TARDE.

Zolpidem é um hipnótico de curta duração indicado para o tratamento da insônia. Apesar de ser vendido sob prescrição médica, tem alto potencial de dependência e é frequentemente associado a alterações cognitivas, alucinações, comportamento impulsivo e perda de memória quando utilizado em excesso.

Segundo Fátima, mesmo após os tratamentos, as recaídas se tornaram frequentes. Em junho deste ano, durante o São João, após consumir bebida alcoólica, voltou a tomar os medicamentos de forma compulsiva e escondida.

"Eu achava que tinha ficado tudo bem depois que ela ficou internada da última vez. Mas aí começou a fazer uso novamente do remédio escondida. E eu só vim descobrir agora, com esse ocorrido", ressaltou a mãe da influenciadora.

Episódios de hipomania

Dona Fátima relata, ainda, que a filha, no auge do surto, teve episódios de hipomania – estado eufórico associado ao transtorno bipolar – e chegou a fazer compras compulsivas.

“Comprou vinte batons de uma vez, várias roupas. Isso tudo escondido da psiquiatra. Usou também o Venvanse, que dá uma falsa energia. Ela parecia bem, normal. Conversava, saía, dirigia. Porém, o que a gente não sabia é que o cérebro já estava intoxicado. Isso desencadeia o surto a qualquer momento."

Em outros momentos, a mãe afirma ainda que ela "já bateu o carro sem lembrar e teve crise de pânico. Atualmente, está afastada pelo INSS, sem condições de trabalhar".

Agora, com o novo internamento, a mãe dela só espera que a filha melhore. "Só me resta acompanhar minha filha e cuidar dela, antes que ela tire a própria vida."

Relembre outros furtos

Em fevereiro deste ano, a empresária foi flagrada supostamente furtando um anel de luxo em uma joalheria, dentro de um shopping center na capital baiana.

Além disso, Pri Ruas também já foi alvo de uma investigação da Polícia Civil após acusações de que teria realizado compras com o cartão de crédito de uma colega.

Em depoimento, a denunciante informou que o cartão teria sido furtado durante o período do Ano-Novo deste ano, enquanto estava com a blogueira.

Quem é a influenciadora Pri Ruas?

Priscila Ruas Pedreira é empresária e influenciadora do ramo da moda. Ela acumula quase 14 mil seguidores em seu perfil no Instagram.

Além do universo digital, a empresária também atua como farmacêutica, afirmando que possui MBA em Gestão Comercial. Na própria biografia do Instagram, ela afirma ser "apaixonada por viagens e moda".

Priscila faz divulgação de uma loja de roupas chamada “LOC”. A plataforma funciona como aluguel e compartilhamento de vestimentas.