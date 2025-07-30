Menu
POLÍCIA
AGRESSÃO

Motorista de ônibus é agredido com marteladas na cabeça em Salvador

Agressão aconteceu nesta quarta-feira, 30, na Baixa do Fiscal

Por Leilane Teixeira

30/07/2025 - 18:25 h | Atualizada em 30/07/2025 - 19:05
A agressão aconteceu na tarde desta quarta-feira, 30
A agressão aconteceu na tarde desta quarta-feira, 30

Um motorista de ônibus identificado como Adilson Santos Pereira, de 43 anos, foi brutalmente agredido com duas marteladas na cabeça, em um ponto de ônibus localizado na Baixa do Fiscal, próximo ao Largo do Tanque, em Salvador.

A agressão aconteceu na tarde desta quarta-feira, 30, por volta das 14h30. O rodoviário operava na linha Vale das Pedrinhas x Vila Rui Barbosa no momento da confusão.

Motivação

O Portal A TARDE apurou, com o Sindicato dos Rodoviários, que o motorista havia parado o coletivo para realizar o desembarque de passageiros. Nesse momento, uma mulher, com trajes de usuária de drogas, pediu carona e queria ser levada na parte da frente do ônibus. No entanto, o motorista orientou que ela entrasse pela parte traseira do veículo.

Com o pedido do motorista, o companheiro dela, também usuário de drogas, não gostou e virou o retrovisor. No momento em que o motorista desceu para ajustá-lo, o homem o surpreendeu com duas marteladas na cabeça, atingindo a sobrancelha direita.

O rodoviário, mesmo ferido, conseguiu imobilizá-lo até a chegada da polícia, que conduziu o suspeito para a Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos, na Baixa do Fiscal.

Primeiros socorros

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e fez o primeiro atendimento. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), "a vítima recebeu os primeiros atendimentos necessários ainda no local e foi encaminhada para uma unidade de saúde". Adilson passa bem e tem quadro clínico estável.

Apesar do ferimento, o rodoviário teria conseguido reagir e entrado em luta corporal com o “sacizeiro”, conseguindo imobilizá-lo até a chegada da polícia. Até o momento, não há informações confirmadas sobre prisões relacionadas ao caso, nem sobre o estado de saúde do cobrador.

Ver todas

