Mortos em perseguição na ACM eram do grupo que arrombou lojas na Boca do Rio

- Foto: Reprodução / PM

Os dois homens mortos durante uma perseguição policial na Avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM), na madrugada desta quarta-feira, 30, são apontados como integrantes de uma quadrilha especializada em arrombamentos a estabelecimentos comerciais em Salvador e em cidades da Região Metropolitana. A ocorrência, registrada por volta das 3h40, envolveu equipes da Rondesp Atlântico e do Batalhão Apolo.

O carro em que os indivíduos estavam foi utilizado em ataques registrados na semana passada, nos dias 22 e 24 de julho, quando cerca de 12 criminosos invadiram lojas das redes Natura, Top Magazine e Magazine Luiza, no bairro da Boca do Rio. Durante as ações, os bandidos destruíram as fachadas utilizando veículos para facilitar o acesso e o furto de mercadorias. Câmeras de segurança registraram a violência dos arrombamentos, que deixaram os estabelecimentos totalmente danificados.

O veículo, além de ser usado nas ações criminosas da quadrilha, circulava com sinais identificadores adulterados.



Segundo as investigações, os integrantes da quadrilha seriam dos bairros de Tancredo Neves e Nordeste de Amaralina, locais sob influência da facção Comando Vermelho. A suspeita é de que esses territórios serviam como base de apoio e esconderijo para os criminosos após as ações.

Perseguição e confronto

A perseguição começou após as guarnições localizarem o Renault Logan, já conhecido por envolvimento nas ocorrências anteriores, circulando pela Avenida ACM. No momento da tentativa de abordagem, os suspeitos reagiram atirando contra os policiais, dando início a uma troca de tiros que assustou moradores de bairros como Parque Bela Vista, Saramandaia e Vasco da Gama.

Os dois homens foram baleados e socorridos para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiram. Eles não portavam documentos, e até o momento não foram identificados formalmente.

Apreensões

Com os suspeitos, os policiais apreenderam:

01 metralhadora calibre 9mm (marca Rossi) com numeração suprimida

01 revólver calibre .38 com numeração suprimida

Munições de ambos os calibres

02 celulares

O Renault Logan, com restrição de roubo e placa clonada

| Foto: Reprodução / PM

A ocorrência foi registrada no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que agora trabalha na identificação dos mortos e na ampliação das investigações sobre o restante do grupo criminoso.