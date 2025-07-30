SALVADOR
Mortos em perseguição na ACM eram do grupo que arrombou lojas na Boca do Rio
Veículo usado pela dupla já era monitorado pela polícia por envolvimento em arrombamentos anteriores
Por Luan Julião
Os dois homens mortos durante uma perseguição policial na Avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM), na madrugada desta quarta-feira, 30, são apontados como integrantes de uma quadrilha especializada em arrombamentos a estabelecimentos comerciais em Salvador e em cidades da Região Metropolitana. A ocorrência, registrada por volta das 3h40, envolveu equipes da Rondesp Atlântico e do Batalhão Apolo.
O carro em que os indivíduos estavam foi utilizado em ataques registrados na semana passada, nos dias 22 e 24 de julho, quando cerca de 12 criminosos invadiram lojas das redes Natura, Top Magazine e Magazine Luiza, no bairro da Boca do Rio. Durante as ações, os bandidos destruíram as fachadas utilizando veículos para facilitar o acesso e o furto de mercadorias. Câmeras de segurança registraram a violência dos arrombamentos, que deixaram os estabelecimentos totalmente danificados.
O veículo, além de ser usado nas ações criminosas da quadrilha, circulava com sinais identificadores adulterados.
Segundo as investigações, os integrantes da quadrilha seriam dos bairros de Tancredo Neves e Nordeste de Amaralina, locais sob influência da facção Comando Vermelho. A suspeita é de que esses territórios serviam como base de apoio e esconderijo para os criminosos após as ações.
Perseguição e confronto
A perseguição começou após as guarnições localizarem o Renault Logan, já conhecido por envolvimento nas ocorrências anteriores, circulando pela Avenida ACM. No momento da tentativa de abordagem, os suspeitos reagiram atirando contra os policiais, dando início a uma troca de tiros que assustou moradores de bairros como Parque Bela Vista, Saramandaia e Vasco da Gama.
Os dois homens foram baleados e socorridos para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiram. Eles não portavam documentos, e até o momento não foram identificados formalmente.
Apreensões
Com os suspeitos, os policiais apreenderam:
- 01 metralhadora calibre 9mm (marca Rossi) com numeração suprimida
- 01 revólver calibre .38 com numeração suprimida
- Munições de ambos os calibres
- 02 celulares
- O Renault Logan, com restrição de roubo e placa clonada
A ocorrência foi registrada no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que agora trabalha na identificação dos mortos e na ampliação das investigações sobre o restante do grupo criminoso.
