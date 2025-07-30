Perseguição policial termina em tiroteio e dois mortos na Avenida ACM

Ação assustou moradores de bairros próximos - Foto: Reprodução

Dois suspeitos morreram após uma perseguição policial que terminou em tiroteio na madrugada desta quarta-feira, 30, por volta das 3h, em Salvador. A intensa troca de tiros ocorreu próximo à estação Cidadela do BRT, na Avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM), uma das principais vias da capital baiana.

A ação assustou moradores de bairros próximos, como Parque Bela Vista, Pernambués e Saramandaia, que relataram ter ouvido diversos disparos durante a madrugada.

Segundo informações da Polícia Militar, a perseguição teve início na Avenida Barros Reis, quando equipes do Batalhão Apolo e da Rondesp Atlântico realizavam uma operação de monitoramento. Dois suspeitos, que estavam sendo seguidos, fugiram ao perceber a aproximação dos agentes.

De acordo com a Polícia Civil, durante a fuga, os suspeitos, que estavam em um veículo, efetuaram disparos de arma de fogo contra uma guarnição após desobedecerem a uma ordem de parada na região da Avenida ACM. No confronto, a dupla foi atingida e socorrida para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu.

Guias de perícia e necropsia foram expedidas. Um automóvel, um revólver e uma metralhadora foram apresentadas pelos policiais na unidade especializada.



Crimes

Investigações preliminares apontam que o veículo utilizado pelos suspeitos estaria envolvido em recentes arrombamentos de lojas no bairro da Boca do Rio. De acordo com informações iniciais, os criminosos utilizaram veículos para forçar a entrada nos estabelecimentos, causando danos estruturais às fachadas.

Também há registros de que o mesmo automóvel foi usado em outras ações criminosas na cidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador.