Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Perseguição policial termina em tiroteio e dois mortos na Avenida ACM

Disparos foram ouvidos por moradores dos bairros Parque Bela Vista, Pernambués e Saramandaia; veja vídeo

Por Victoria Isabel

30/07/2025 - 6:54 h
Ação assustou moradores de bairros próximos
Ação assustou moradores de bairros próximos -

Dois suspeitos morreram após uma perseguição policial que terminou em tiroteio na madrugada desta quarta-feira, 30, por volta das 3h, em Salvador. A intensa troca de tiros ocorreu próximo à estação Cidadela do BRT, na Avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM), uma das principais vias da capital baiana.

A ação assustou moradores de bairros próximos, como Parque Bela Vista, Pernambués e Saramandaia, que relataram ter ouvido diversos disparos durante a madrugada.

Leia Também:

Policial civil brilha no Jiu-Jitsu: investigador é campeão em competição
Vídeo: influenciadora é presa suspeita de tentar furtar loja de alto padrão
Caiu: líder do tráfico em Vila Canária morre em operação policial

Segundo informações da Polícia Militar, a perseguição teve início na Avenida Barros Reis, quando equipes do Batalhão Apolo e da Rondesp Atlântico realizavam uma operação de monitoramento. Dois suspeitos, que estavam sendo seguidos, fugiram ao perceber a aproximação dos agentes.

De acordo com a Polícia Civil, durante a fuga, os suspeitos, que estavam em um veículo, efetuaram disparos de arma de fogo contra uma guarnição após desobedecerem a uma ordem de parada na região da Avenida ACM. No confronto, a dupla foi atingida e socorrida para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu.

Guias de perícia e necropsia foram expedidas. Um automóvel, um revólver e uma metralhadora foram apresentadas pelos policiais na unidade especializada.

Crimes

Investigações preliminares apontam que o veículo utilizado pelos suspeitos estaria envolvido em recentes arrombamentos de lojas no bairro da Boca do Rio. De acordo com informações iniciais, os criminosos utilizaram veículos para forçar a entrada nos estabelecimentos, causando danos estruturais às fachadas.

Também há registros de que o mesmo automóvel foi usado em outras ações criminosas na cidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia

Participe também dos nossos canais no WhatsApp, Instagram, X (antigo Twitter), YouTube e nosso grupo no WhasApp.

Canal do Instagram X Grupo de Notícias Youtube Canal A Tarde Google News

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

perseguição policial polícia militar suspeitos mortos tiroteio

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ação assustou moradores de bairros próximos
Play

Adolescente é investigada por pornografia infantil em Salvador

Ação assustou moradores de bairros próximos
Play

Ligação criminosa: operação desarticula rede de celulares roubados em Salvador

Ação assustou moradores de bairros próximos
Play

Grupo é investigado por tráfico e lavagem de dinheiro na Bahia

Ação assustou moradores de bairros próximos
Play

Mulher pede pizza pelo 190 e denuncia violência doméstica

x