Policial civil brilha no Jiu-Jitsu: investigador é campeão em competição

Aos 47 anos, o investigador da Polícia Civil da Bahia (PC-BA), João Ricardo de Carvalho, celebrou uma conquista inédita que transcende o tatame. No último domingo, 27, ele subiu ao topo do pódio ao conquistar o 1º lugar na categoria Master até 80 kg no campeonato de Jiu-Jitsu promovido pela Polícia Militar da Bahia (PM-BA). A disputa envolveu integrantes de diversas forças da Segurança Pública, como guardas municipais, policiais penais e federais, em um encontro marcado por espírito esportivo e integração institucional.

O título, segundo ele, foi resultado de um esforço coletivo. João treina com o professor Marcelo T-Rex e o parceiro Valter Ciclope, nomes que, segundo ele, foram essenciais para sua preparação. Participar de uma competição que reuniu todas as forças de segurança pública do estado teve um valor simbólico.

Cuidado com o corpo e com a mente, é o que esse esporte faz na minha vida João Ricardo - investigador

"Rapaz, foi um título que foi bastante gratificante, pela forma como aconteceu, foi um evento realizado pela Polícia Militar da Bahia, em que puderam estar presentes todas as forças de segurança pública do nosso estado e foi muito importante participar daquele evento", comemorou João.

Lotado na Delegacia Especializada de Assuntos Internos (DEAI), João não apenas se destacou pela performance técnica como também deixou claro que o Jiu-Jitsu é parte fundamental de sua trajetória pessoal e profissional.

"Olha só, eu já sou praticante do Jiu-Jitsu tem um bom tempo, acho que desde 2005, quando iniciei na arte marcial. Cuidado com o corpo e com a mente, é o que esse esporte faz na minha vida, cuida do meu corpo, cuida da minha mente", explicou João.

Treino, trabalho e família

A rotina do investigador é marcada por equilíbrio: treino, trabalho e tempo com a família. Ele compartilha que manter essa rotina exige esforço, mas também rende frutos importantes.

"E até os dias de hoje, a gente tá treinando e se dedicando ao trabalho, intercalando entre treinar, trabalhar e cuidar da família. E o que a gente vem fazendo nesse período?", comenta o lutador, que completa.

"Grandes oponentes, muitos atletas bem treinados, toda a força de segurança pública do estado da Bahia, enfim. Foi um evento muito interessante. Fiquei bastante feliz com a minha conquista. Não foi fácil, vem de bastante treino, bastante treino duro".

Jiu-Jitsu como ferramenta de defesa pessoal

Para além do esporte, o Jiu-Jitsu também se revelou uma ferramenta prática na rotina policial. Em situações reais de risco, João conta que já precisou aplicar técnicas para se defender nas ruas.

"A gente cuida do corpo e da alma, cuida do dia a dia através desse esporte muito significativo, importante, que traz bastante benefícios. A arte marcial vem agregada também com um pouquinho de defesa pessoal, que nos traz um pouco mais de segurança, mas claro que não é tudo na nossa vida", revela o campeão.

João enaltece a sensação de alívio no cotidiano gerada por conta da defesa pessoal e revela que já teve que aplicar técnicas durante o trabalho: "A gente poder também saber um pouco de defesa pessoal no nosso cotidiano nos traz uma sensação de alívio. Eu ainda pude, também através do Jiu-Jitsu, no meu trabalho, me defender em alguns momentos, em uma situação de rua e aplicar a arte marcial para poder me defender de uma situação na rua. E sempre que eu posso contar para os meus amigos, os meus colegas, eu conto essa história".

A arte marcial já me tirou de situações. E eu fiquei imaginando isso quando consegui me livrar da situação de iminente perigo. Eu consegui me defender. Eu pensei nos meus colegas, alguns que não sabem, não têm o mínimo de técnica de defesa pessoal, como seria com eles? João Ricardo - investigador

Diante dessa experiência, ele se prepara para multiplicar o conhecimento adquirido ao longo dos anos. João anuncia a criação de um curso de defesa pessoal voltado para agentes da segurança pública, em parceria com o investigador Tiago Freitas, da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core).

"Eu acho que é importante. Acho que todo servidor da segurança pública deveria passar por uma instrução de defesa pessoal — não uma coisa simples, mas algo que agregasse para toda a vida."

