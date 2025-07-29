Menu
POLÍTICA

Melhoria habitacional: Subúrbio terá 100 casas reformadas

Obras vão beneficiar comunidades de Nova Constituinte e Vale do Paraguari, com intervenções estruturais

Por Flávia Requião

29/07/2025 - 7:44 h | Atualizada em 29/07/2025 - 9:35
Moradias do Subúrbio
Moradias do Subúrbio -

Cem moradias localizadas nas comunidades de Nova Constituinte e do Vale do Paraguari, no Subúrbio Ferroviário, em Salvador, vão passar por obras de melhorias habitacionais nos próximos meses. A iniciativa faz parte de um novo processo licitatório lançado pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), anunciado na última sexta-feira, 25.

As melhorias incluem desde ajustes estruturais e reforma de ambientes até serviços nas instalações elétricas e hidráulicas, contribuindo para a segurança e a qualidade de vida das famílias beneficiadas.

Estão previstos os seguintes serviços:

  • superestrutura
  • paredes e vedações
  • esquadrias
  • coberturas
  • revestimentos internos e externos
  • pavimentações
  • peças e acessórios
  • instalações hidrossanitárias
  • instalações elétricas
  • pinturas

Também será instalado um escritório social em campo para realizar a articulação e resolução de problemas com as famílias beneficiadas pela obra.

A iniciativa faz parte de um conjunto de políticas públicas do governo estadual, em vigor desde 2007, com recursos do Ministério das Cidades, voltadas à requalificação urbana e à garantia de moradia digna em comunidades de maior vulnerabilidade. De acordo com a Conder, o edital da licitação já está disponível para consulta no site oficial do órgão.

Licitação

Conforme detalhou a Conder ao Portal A TARDE, a licitação, publicada nesta segunda, 28, prevê a contratação de empresa especializada para executar as intervenções nas residências, que integram áreas com altos índices de vulnerabilidade social no Subúrbio da capital.

A abertura das propostas está marcada para o dia 19 de agosto. Após a homologação e assinatura do contrato, o prazo para a execução das obras será de nove meses.

