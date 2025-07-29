POLÍTICA
Eduardo Bolsonaro diz atuar contra missão de senadores nos EUA
Filho do ex‑presidente Jair Bolsonaro criticou os senadores brasileiros que estão nos Estados Unidos para tratar da tarifa de 50% imposta por Trump
O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) alegou, nesta segunda-feira, 28, que está trabalhando para que a missão dos senadores brasileiros, nos Estados Unidos, para tratar sobre a tarifa de 50% imposta pelo presidente Donald Trump, não encontre diálogo.
"Com certeza não, e eu trabalho para que eles não encontrem diálogo, porque sei que, vindo desse tipo de pessoa, só haverá acordos daquele tipo meio-termo, que não é nem certo, nem errado", disse, ao ser questionado em entrevista ao SBT News se os parlamentares conseguiram estabelecer diálogo.
Eduardo fez críticas ao grupo e afirmou que os parlamentares ignoram “a crise institucional” vivida no Brasil.
Para o parlamentar, Trump estaria reagindo a “violações de direitos” e à “perseguição” contra Jair Bolsonaro (PL), seus familiares e apoiadores. Ele mencionou ainda que o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), teria determinado mandados de prisão contra cidadãos americanos com base em publicações feitas a partir dos EUA.
“Eu sei o que é certo, não é dar 17 anos de cadeia para as velhinhas, eu quero é a liberdade dessas pessoas”, declarou.
Eduardo disse ainda que Moraes “encontrou um adversário à altura”. “Se ele acha que vai intimidar o Trump, dobrando a aposta, que é o que ele sempre faz, lamentavelmente haverá mais sofrimento por parte dessas autoridades brasileiras.”
Senadores nos EUA
Uma comitiva de senadores brasileiros foi a Washington, capital dos EUA, neste fim de semana para tentar reverter o tarifaço imposto por Trump sobre produtos brasileiros.
As atividades começaram na segunda, 28, e seguem até quarta, 30. A programação envolve reuniões com lideranças empresariais e parlamentares americanos.
Ao todo, oito senadores integram a comitiva aos EUA:
- Nelsinho Trad (PSD-MS);
- Tereza Cristina (PP-MS);
- Jaques Wagner (PT-BA);
- Fernando Farias (MDB-AL);
- Astronauta Marcos Pontes (PL-SP);
- Esperidião Amin (PP-SC);
- Rogério Carvalho (PT-SE) e
- Carlos Viana (Podemos-MG).
Os parlamentares já deixaram claro que, embora estejam adotando um tom conciliador e reforçando o espírito de diálogo da missão, não aceitarão ataques à economia brasileira.
