Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Venezuela volta atrás e derruba 'tarifaço' contra o Brasil

Mudança foi confirmada por federação de Roraima

Por Cássio Moreira

28/07/2025 - 19:06 h
Lula ao lado de Nicolás Maduro, presidente da Venezuela
Lula ao lado de Nicolás Maduro, presidente da Venezuela -

A Venezuela voltou atrás na decisão de colocar fim na isenção das tarifas comerciais de produtos brasileiros exportados para o país. A informação foi confirmada pela Federação das Indústrias do Estado de Roraima (Fier), nesta segunda-feira, 28.

Segundo a Fier, o 'tarifaço' venezuelano de até 77% ocorreu por conta de problemas no sistema de tecnologia da informação (TI) da aduana. A cobrança da taxa nos produtos começou na última semana, sem qualquer aviso por parte do país vizinho, dando fim a um acordo de comércio bilateral firmado em 2014.

Antes da Venezuela esclarecer o que havia ocorrido, o Palácio Senador Hélio Campos chegou a se manifestar, alertando para os riscos da medida ao estado de Roraima. A Fier também se pronunciou na ocasião.

Leia Também:

TV 3.0: Lula prepara decreto que revoluciona televisão no Brasil
Circuito Mulheres Negras: quanto a prefeitura pagou as artistas?
Boulos pede expulsão de Eduardo Bolsonaro da Polícia Federal; entenda
Áudios mostram Bolsonaro irritado com escândalo das joias

“Estamos em contato direto com as autoridades competentes do Brasil e da Venezuela, em busca de esclarecimentos e soluções rápidas", afirmou a Fier em nota à imprensa.

Tarifaço dos Estados Unidos

O governo americano anunciou, no início do mês de julho, a implantação de uma sobretaxa de 50% nos produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos, medida que passa a valer a partir da próxima sexta, 1.

Na ocasião, o presidente Donald Trump afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), de quem é próximo, estava sendo alvo de uma perseguição coordenada pela Justiça do Brasil.

"Conheci e tive contato com o ex-presidente Jair Bolsonaro, e o respeitei profundamente, assim como a maioria dos outros líderes mundiais. A maneira como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato — inclusive pelos Estados Unidos —, é uma desgraça internacional. Este julgamento não deveria estar acontecendo. Trata-se de uma caça às bruxas que deve acabar imediatamente", afirmou.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

brasil estados unidos tarifaço venezuela

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Lula ao lado de Nicolás Maduro, presidente da Venezuela
Play

Zambelli presa: reações dividem políticos nas redes sociais; veja

Lula ao lado de Nicolás Maduro, presidente da Venezuela
Play

Desrespeito? Reação de Janja no velório de Preta Gil causa revolta

Lula ao lado de Nicolás Maduro, presidente da Venezuela
Play

Bolsonaro vai a culto evangélico e tenta esconder tornozeleira; veja

Lula ao lado de Nicolás Maduro, presidente da Venezuela
Play

Presidente do STF ignora crise dos vistos e é flagrado no forró

x