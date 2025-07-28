Venezuela volta atrás e derruba 'tarifaço' contra o Brasil

Lula ao lado de Nicolás Maduro, presidente da Venezuela - Foto: Ricardo Stuckert | PR

A Venezuela voltou atrás na decisão de colocar fim na isenção das tarifas comerciais de produtos brasileiros exportados para o país. A informação foi confirmada pela Federação das Indústrias do Estado de Roraima (Fier), nesta segunda-feira, 28.

Segundo a Fier, o 'tarifaço' venezuelano de até 77% ocorreu por conta de problemas no sistema de tecnologia da informação (TI) da aduana. A cobrança da taxa nos produtos começou na última semana, sem qualquer aviso por parte do país vizinho, dando fim a um acordo de comércio bilateral firmado em 2014.

Antes da Venezuela esclarecer o que havia ocorrido, o Palácio Senador Hélio Campos chegou a se manifestar, alertando para os riscos da medida ao estado de Roraima. A Fier também se pronunciou na ocasião.

“Estamos em contato direto com as autoridades competentes do Brasil e da Venezuela, em busca de esclarecimentos e soluções rápidas", afirmou a Fier em nota à imprensa.

Tarifaço dos Estados Unidos

O governo americano anunciou, no início do mês de julho, a implantação de uma sobretaxa de 50% nos produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos, medida que passa a valer a partir da próxima sexta, 1.

Na ocasião, o presidente Donald Trump afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), de quem é próximo, estava sendo alvo de uma perseguição coordenada pela Justiça do Brasil.

"Conheci e tive contato com o ex-presidente Jair Bolsonaro, e o respeitei profundamente, assim como a maioria dos outros líderes mundiais. A maneira como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato — inclusive pelos Estados Unidos —, é uma desgraça internacional. Este julgamento não deveria estar acontecendo. Trata-se de uma caça às bruxas que deve acabar imediatamente", afirmou.