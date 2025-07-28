TV 3.0: Lula prepara decreto que revoluciona televisão no Brasil

TV 3.0 chega ao Brasil ainda este ano - Foto: Reprodução

O Brasil será o primeiro país da América Latina a adotar o sistema ATSC 3.0, popularmente chamado de 'TV 3.0'. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve publicar nos próximos dias, com possibilidade de anúncio ainda em julho, um decreto que estabelece as diretrizes do no formato de televisão.

Na última semana, durante agenda em Salvador, o baiano Sidônio Palmeira, ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, confirmou a publicação do decreto e explicou sobre como será o processo, fruto de uma reivindicação das canais da televisão aberta.

"Vem aí um decreto do presidente Lula sobre a TV 3.0. É uma reivindicação grande dos veículos de comunicação abertos. Tem um aspecto importante, porque o presidente Lula fez o salto da TV analógica para a TV digital, e está nas mãos dele agora sair da digital para a 3.0. Qualidade de som melhor, qualidade de imagem melhor", explicou o ministro durante palestra.

Como funciona a TV 3.0?

Sucessora do sinal analógico, a TV 3.0 apresentará uma nova forma assistir televisão aberta, com melhor qualidade de imagem, saindo do formato Full HD para o 4K ou até 8K. Além disso, o telespctador terá maior possibilidades de interação com o conteúdo transmitido, podendo, por exemplo, retornar a uma cena de filme, novela e transmissão do futebol. Ainda será permitido navegar em aplicativos, que substituirão o formato atual dos canais.

Lula e Frederico de Siqueira Filho, ministro das Comunicações | Foto: Ricardo Stuckert | PR

Os canais também poderão oferecer novos serviços sob demanda dentro da própria televisão, além do 'som imersivo', trazendo a sensação de estar no ambiente em que acontece a cena. Veja o resumo:

Imagem em 4K ou 8K

Maior interação entre telespectador e conteúdo

Fim dos canais por numeração (aplicativo)

Som imersivo (qualidade de cinema)

Quando a TV 3.0 chega ao Brasil?

A previsão é de que a fase de testes tenha início ainda em 2025, com implantação total no próximo ano. A ideia dos veículos e governo é que os jogos da Copa do Mundo de 2026, que acontecerá nos Estados Unidos, México e Canadá, já sejam transmitidos no novo formato no país.

As grandes capitais serão as primeiras cidades com o novo formato, em processo que acontecerá de maneira gradual.

Sinal digital

O sinal digital permanecerá funcionando pelos próximos anos. A expectativa do governo Lula é fazer uma transição segura, garantindo que as famílias de menor condições não percam acesso ao conteúdo transmitido.

Também é estudada da possibilidade venda de uma antena que transforme o sinal digital em TV 3.0, para que o novo modelo se torne compatível nos atuais aparelhos de televisão.

"Você pode ter a imagem menor, qualidade de som igual a de cinema. Tinha uma preocupação do presidente no cara mais simples, para não perder o sinal. No decreto, é assegurado que o sinal anterior continua, porque o cara que não tem condições de comprar uma televisão assim, ele pode assistir a televisão. Vai ter também uma antena para o cara instalar. Eles querem para a Copa do Mundo de 2026", afirmou Sidônio ao explicar o processo.

Principais canais de TV aberta: