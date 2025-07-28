Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Boulos pede expulsão de Eduardo Bolsonaro da Polícia Federal; entenda

Deputado cotado como ministro aciona diretor

Por Cássio Moreira

28/07/2025 - 15:42 h
Boulos aciona a PF contra Eduardo Bolsonaro
Boulos aciona a PF contra Eduardo Bolsonaro -

Cotado para assumir o Ministério da Secretaria-Geral da Presidência da República, o deputado federal Guilherme Boulos (Psol-SP) acionou a Polícia Federal (PF) para pedir a demissão de Eduardo Bolsonaro (PL), hoje no exterior, do posto de escrivão do órgão. O ofício é desta segunda-feira, 28.

No pedido enviado ao diretor da PF, Andrei Passos, Boulos acusou Eduardo de atuar junto ao governo dos Estados Unidos para a aplicação de sanções econômicas ao Brasil, a exemplo da sobretaxa de 50% anunciada pelo presidente Donald Trump, medida que entra em vigor a partir de sexta-feira, 1.

Leia Também:

Áudios mostram Bolsonaro irritado com escândalo das joias
Brasil sai novamente do Mapa da Fome; Lula celebra
Deputado baiano diz que fala de Eduardo Bolsonaro sobre Moraes é criminosa
Trump reduz prazo para Putin encerrar guerra na Ucrânia

"É fato público e notório que o escrivão de polícia, ora afastado, Eduardo Nantes Bolsonaro, atualmente deputado federal licenciado, encontra-se nos EUA realizando articulações com o governo daquele país para a aplicação de sanções, taxações, penalidades econômicas e atos hostis contra o Brasil e contra autoridades nacionais", diz trecho do pedido enviado a Eduardo.

Eduardo pode ser cassado

Em contato com o Portal A TARDE, deputados baianos afirmaram que Eduardo deve se tornar alvo de uma pedido de cassação do mandato com o retorno do recesso da Câmara Federal. Alice Portugal (PCdoB) é um dos nomes.

“Eu acho que deve ser imediatamente garantida a cassação desse senhor que, além de ter abandonado o serviço, ele é alguém que desertou do país, do seu mandato como deputado federal e da sua função pública como policial federal. Então ele deve ser cassado imediatamente", disparou ao comentar os avanços recentes de Eduardo contra os poderes institucionais.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia

Participe também dos nossos canais no WhatsApp, Instagram, X (antigo Twitter), YouTube e nosso grupo no WhasApp.

Canal do Instagram X Grupo de Notícias Youtube Canal A Tarde Google News

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

boulos eduardo bolsonaro polícia federal

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Boulos aciona a PF contra Eduardo Bolsonaro
Play

Zambelli presa: reações dividem políticos nas redes sociais; veja

Boulos aciona a PF contra Eduardo Bolsonaro
Play

Circuito Mulheres Negras: quanto a prefeitura pagou as artistas?

Boulos aciona a PF contra Eduardo Bolsonaro
Play

Desrespeito? Reação de Janja no velório de Preta Gil causa revolta

Boulos aciona a PF contra Eduardo Bolsonaro
Play

Bolsonaro vai a culto evangélico e tenta esconder tornozeleira; veja

x