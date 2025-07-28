Boulos pede expulsão de Eduardo Bolsonaro da Polícia Federal; entenda

Boulos aciona a PF contra Eduardo Bolsonaro - Foto: Bruno Spada | Câmara dos Deputados | Pedro França | Agência Senado

Cotado para assumir o Ministério da Secretaria-Geral da Presidência da República, o deputado federal Guilherme Boulos (Psol-SP) acionou a Polícia Federal (PF) para pedir a demissão de Eduardo Bolsonaro (PL), hoje no exterior, do posto de escrivão do órgão. O ofício é desta segunda-feira, 28.

No pedido enviado ao diretor da PF, Andrei Passos, Boulos acusou Eduardo de atuar junto ao governo dos Estados Unidos para a aplicação de sanções econômicas ao Brasil, a exemplo da sobretaxa de 50% anunciada pelo presidente Donald Trump, medida que entra em vigor a partir de sexta-feira, 1.

"É fato público e notório que o escrivão de polícia, ora afastado, Eduardo Nantes Bolsonaro, atualmente deputado federal licenciado, encontra-se nos EUA realizando articulações com o governo daquele país para a aplicação de sanções, taxações, penalidades econômicas e atos hostis contra o Brasil e contra autoridades nacionais", diz trecho do pedido enviado a Eduardo.

Eduardo pode ser cassado

Em contato com o Portal A TARDE, deputados baianos afirmaram que Eduardo deve se tornar alvo de uma pedido de cassação do mandato com o retorno do recesso da Câmara Federal. Alice Portugal (PCdoB) é um dos nomes.

“Eu acho que deve ser imediatamente garantida a cassação desse senhor que, além de ter abandonado o serviço, ele é alguém que desertou do país, do seu mandato como deputado federal e da sua função pública como policial federal. Então ele deve ser cassado imediatamente", disparou ao comentar os avanços recentes de Eduardo contra os poderes institucionais.