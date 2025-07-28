Menu
Circuito Mulheres Negras: quanto a prefeitura pagou as artistas?

Nomes como Larissa Luz, Mariene de Castro e Rachel Reis se apresentaram na festa de Salvador

Por Gabriela Araújo

28/07/2025 - 16:38 h | Atualizada em 28/07/2025 - 16:54
Shows de Luedji Luna e Larissa Luz na praça Maria Felipa
As cantoras Larissa Luz, Luedji Luna, Rachel Reis, Majur e Mariene de Castro subiram no palco da praça Maria Felipa, localizada no bairro do Comércio, em Salvador, na noite de domingo, 27.

O show foi a consagração final de uma série de atividades voltadas para as mulheres negras, devido às comemorações do Dia da Mulher Negra Latino-Caribenha, celebrado na última sexta-feira, 25.

A festa, que foi aberta ao público, contou com o financiamento da prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (Secult), comandada pela também vice-prefeita Ana Paula Matos (PDT).

Os valores para a contratação de cada artista foram publicados no Diário Oficial do Município (DOM), pela Empresa Salvador Turismo (Saltur). Ao todo, foram gastos R$ 335 mil dos cofres públicos.

Salvador promove ações culturais e de renda em homenagem às mulheres negras
Show gratuito homenageia mulheres negras em Salvador
Circuito Mulheres Negras em Movimento ocupa Salvador; veja programação

A quantia, no entanto, não simboliza necessariamente o que o artista como indivíduo recebe na íntegra, isto porque, pode haver outros custos, ou o valor pode ser dividido entre outros músicos.

Quanto a prefeitura de Salvador pagou pelos artistas do Circuito Mulheres Negras em Movimento

  • Larissa Luz: R$ 120 mil
  • Luedji Luna: R$ 45 mil
  • Rachel Reis: R$ 65 mil
  • Majur: R$ 65 mil
  • Mariene de Castro: R$ 40 mil

Potências femininas

Para a vice-prefeita e titular Secult, Ana Paula Matos, o público teve a oportunidade de conferir, em uma única apresentação, os principais nomes da produção musical feminina contemporânea.

“É uma grande alegria reunir tantas artistas que movem a cidade, o mundo e toda uma sociedade num dia tão simbólico e especial para mulheres negras. Estamos finalizando com chave de ouro essa linda e potente programação de Salvador”, disse.

Ao longo de todo o dia, a praça Maria Felipa contou com atividades de encerramento do Circuito Mulheres Negras em Movimento. Entre as atividades no local, uma bicicletada reuniu esportistas de diversos locais de Salvador em um trajeto entre o Santo Antônio e o monumento à Maria Felipa.

Também teve roda de capoeira de mulheres, feira empreendedora e gastronômica, encontro de tambores negros, roda de samba, aulão de dança, entre outras atividades.

A programação se estendeu por diversos bairros da capital baiana, como Cajazeiras, Bonfim, Ribeira, Subúrbio, Novo Horizonte e Águas Claras.

