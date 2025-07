Circuito Mulheres Negras em Movimento ocupa Salvador; veja programação

Confira a programação completa - Foto: Bruno Concha / Secom PMS

O Circuito Mulheres Negras em Movimento, lançado na última quinta-feira, 17, em Salvador, segue com uma série de atividades até o próximo domingo, 27, celebrando a força, a criatividade e o empoderamento feminino na capital baiana. São dez dias de programação artística, econômica e cultural em vários pontos de Salvador, valorizando e evidenciando o protagonismo e a potência da mulher negra.

O evento integra as comemorações do dia 25 de julho, data que marca o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, o Dia Municipal da Mulher Negra em Salvador e o Dia Nacional de Tereza de Benguela e da Mulher Negra.

A agenda inclui atividades formativas, apresentações culturais, exibições de filmes, shows e outras ações envolvendo mulheres negras artistas e empreendedoras. As atividades acontecem em bairros como Cajazeiras, Ribeira, Subúrbio, Novo Horizonte, Centro Histórico, Águas Claras, entre outros.

O encerramento, no domingo, 27, contará com uma grande ocupação cultural na Praça Maria Felipa, que mais uma vez será o principal ponto de encontro. O local receberá a Feira de Empreendedoras Negras, o Encontro de Tambores Negros, espaço de bem-estar, atividades infantis, aula de dança e um show da cantora Larissa Luz, com participações especiais.

Outros equipamentos públicos da região, como a Casa das Histórias de Salvador, o Terminal Náutico, o Mercado Modelo, a Cidade da Música da Bahia e o Arquivo Público Municipal, também sediarão atividades do circuito.

Confira a programação completa

Dia 18 (sexta-feira)

Evento: Seminário da Fundac – Julho das Mulheres Pretas

Horário: 9h às 12h30

Local: Espaço Cultural da Barroquinha

Evento: Curso de Dança Afro – Projeto Cultura Preta Entrelaçada / Bloco A Mulherada

Horário: 13h30 às 16h30

Local: Espaço Boca de Brasa, Centro

Evento: Festival Iyás – ESPETÁCULO Monocontos: Elas fantasiam o tempo / Coletivo ½ tempo

Horário: 19h

Local: Teatro Gregório de Mattos, Centro

Dia 19 (sábado)

Evento: Capital das Pretas – Fundo Agbara: Movimente-se Mulher

Horário: 7h30 às 12h

Local: Centro de Interpretação da Mata Atlântica, Bonfim

Evento: Projeto Porto dos Saberes – Vozes que Tecem caminhos com Midiã Noelle (Viva Cultura)

Horário: 15h

Local: Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira (Muncab), Centro

Evento: Festival Iyás – ESPETÁCULO Mulheres do Lar – Mortes Anunciadas

Horário: 19h

Local: Teatro Gregório de Mattos, Centro

Dia 20 (domingo)

Evento: Festival Iyás – EVENTO Feijoiyás – Show Musical de Danni e Samba de Roda Mirim Raízes do Parabéns + Feijoada com Marina Bonfim

Horário: 12h

Local: Café Nilda Spencer, Barroquinha

Dia 21 (segunda-feira)

Evento: Capital das Pretas Agbara – Oficina Educação Financeira para Mulheres do Mar

Horário: 9h às 12h

Local: Rua Sá Oliveira, 100, São João do Cabrito, em frente à Escola André Rebouças

Dia 22 (terça-feira)

Evento: Dia Internacional da Mulher Preta Latino-Americana e Caribenha – Didá

Local: Associação Educativa e Cultural Didá, Pelourinho

15h às 15h10 – Abertura: Direção da Associação Educativa e Cultural Didá

15h10 às 17h – Oficina de Corte e Costura e Adereços – Allyssa Anjos

17h50 às 18h50 – Oficina de Corte e Costura e Adereços – Allyssa Anjos

19h às 19h50 – Oficina de Tranças e Turbantes – Negra Jhô

20h – Didá Banda Feminina

Evento: Capital das Pretas – Fundo Agbara: Oficina Marketing Digital

Horário: 8h30 às 11h30

Local: CEDHU – Novo Horizonte, Sussuarana

Horário: 14h às 17h

Local: Casarão da Diversidade, Centro

Evento: Festival Iyás – ESPETÁCULO Carta à Mãe / Cia Buffa

Horário: 19h

Local: Teatro Gregório de Mattos, Centro

Dia 23 (quarta-feira)

Evento: Capital das Pretas – Fundo Agbara: Oficina Criatividade no Empreendedorismo + Atendimentos de Saúde da Fundação José Silveira

Horário: Oficina, das 9h às 12h | Ação José Silveira, das 8h às 16h

Local: Rua Filadelfo Carneiro, 55, Praça dos Ciganos, Águas Claras

Evento: Plantão de assessoria jurídica da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)

Horário: 9h às 12h e 14h às 17h

Local: OAB, Piedade

Evento: Saídas Culturais – Visita Guiada Acessível

Horário: 14h

Local: Casa das Histórias Salvador, Comércio

Evento: Festival Iyás – ESPETÁCULO Orukó / Hilda Maretta

Horário: 15h

Local: Teatro Gregório de Mattos, Centro

Evento: Festival Iyás – ESPETÁCULO Golpes no Ventre / Sinuosa Companhia de Teatro

Horário: 19h

Local: Espaço Cultural da Barroquinha, Centro

Dia 24 (quinta-feira)

Evento: Semana da Mulher Preta Latino-Americana e Caribenha – Didá

Horário/Atividade:

15h às 15h50 – Oficina de Percussão – Adriana Portela e Ivone Cruz

16h às 16h50 – Documentário: Mulheres na Percussão – Gabi

17h às 18h50 – Roda de Conversa das Pretas na música percussiva

19h às 20h – Oficina de Dança Afro – Wania Oliveira

Local: Associação Educativa e Cultural Didá, Pelourinho

Evento: Plantão de assessoria jurídica da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)

Horário: 9h às 12h e 14h às 17h

Local: OAB, Piedade

Evento: Oficina mulher negra com deficiência na cultura com Maili Santos e Cleciane Cruz

Horário: 10h

Local: Térreo da Casa das Histórias Salvador, Comércio

Evento: Oficina poesia em corpo e voz – Encontro para Mulheres Pretas Surdas da Periferia

Horário: 14h

Local: Térreo da Térreo da Casa das Histórias Salvador, Comércio

Evento: Patrimônio é… Centenário de Mãe Stella de Oxóssi e a Força das Mulheres do Afonjá

Horário: 15h

Local: Ilê Axé Opô Afonjá, São Gonçalo do Retiro

Evento: Festival Iyás – ESPETÁCULO ABAYOMI: a resposta está na ancestralidade

Horário: 19h

Local: Espaço Cultural da Barroquinha, Centro

Dia 25 (sexta-feira)

Evento: Festival Julho das Pretinhas – Contação de história e apresentação Mariar Um Mar de Poesia (Edital Gregórios)

Horário: 9h às 11h30

Local: Teatro Gregório de Mattos, Centro

Evento: Inventivos Talks com Monique Evelle, Lisiane Lemos e Andreza Rocha

Horário: 14h

Local: Café Teatro Nilda Spencer, Barroquinha

Evento: Prêmio Mulheres Negras Contam Suas Histórias – Mãe Diana e Associação Egbé Axé

Horário: 18h30

Local: Palacete Tira Chapéu, Centro

Evento: Festival Iyás – ESPETÁCULO ÌYÁ’S – AMARELO OURO MI MAIÓ

Horário: 19h

Local: Espaço Cultural da Barroquinha, Centro

Dia 26 (sábado)

Evento: Capital das Pretas – Fundo Agbara: Formação e Pitch

Horário: 8h às 15h

Local: Auditório Makota Valdina, Casa das Histórias de Salvador, Comércio

Evento: Festival Julho das Pretinhas – Dandara na Terra dos Palmares (Edital Gregórios)

Horário: 15h

Local: Teatro Gregório de Mattos, Centro

Evento: Festival Iyás – ESPETÁCULO EU, ATLÂNTICA

Horário: 19h

Local: Espaço Cultural da Barroquinha, Centro

Evento: Festival Iyás – EVENTO KIZOMBA ÌYÁ’S

Horário: 20h30

Local: Espaço Cultural da Barroquinha, Centro

Dia 27 (domingo)

8h – Saída da Bicicletada (local a confirmar)

8h30 – Café da Manhã com as Baianas (Praça Maria Felipa, entre Mercado Modelo e Memorial da Capoeira, Comércio) – Parceria: ABAM + Cris Cafezinho

9h – Roda Mulheres na Capoeira (Memorial da Capoeira, Comércio).

10h – Feira de Empreendedoras Negras + Feira Gastronômica (Praça Maria Felipa, Comércio) – Parceria: Afrobiz + Fundo Agbara + Tempero do Subúrbio

10h – Intervenção Cultural na barra da saia de Maria Felipa (Monumento Maria Felipa, Comércio)

11h – Encontro de Tambores Negros com grupos de mulheres do afoxé, blocos afros, maracatu e samba junino (Ruas do Comércio e Praça Maria Felipa)

12h30 – Mesa de Samba – Encontro de mulheres do samba de Salvador

14h – Roda de conversa com Djamila Ribeiro e convidadas, com mediação de Silvana Oliveira (Auditório Makota Valdina – Casa das Histórias, Comércio)

15h – Intervenções artísticas com aulão de dança + encontro de MCs e DJs

17h – Premiação Pitch Capital das Pretas (Fundo Agbara) | Apresentação das premiadas da ação Pretas com Dendê do Cras Federação (Palco Principal)

18h – Show Trança Atlântica – Larissa Luz convida Luedji Luna, Majur, Mariene de Castro e Rachel Reis, com Abertura do Balé Folclórico e Banda Didá (Palco Principal)

* Os espaços estão sujeitos à lotação

** Os horários estão sujeitos a alterações