Programa abre 50 vagas de mudança de categoria na CNH para mulheres

Algumas mulheres que participaram do programa integram atualmente o BRT de Salvador - Foto: Lucas Moura/Secom PMS

Estão abertas as inscrições para 50 vagas para o programa “Mulheres no Volante”, que busca ampliar a participação feminina no setor de transportes, por meio da qualificação profissional e da mudança gratuita de categoria da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), de B ou C para D.

Até o dia 4 de agosto, as interessadas poderão fazer a inscrição por meio do formulário. Algumas mulheres que participaram do programa integram atualmente o BRT de Salvador.

Quem pode participar

Podem participar mulheres que tenham categoria B há dois anos; mulheres que tenham categoria C há um ano; ,ulheres que são atendidas no Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência Loreta Valadares (CRAMLV), situado nos Barris, ou no Centro de Referência Especializado de Atendimento à Mulher Arlette Magalhães (Cream) e mulheres que recebem até dois salários mínimos.

Além dos critérios descritos acima, as mulheres precisam ter mais de 21 anos de idade, serem moradoras de Salvador e não ter penalidades graves ou gravíssimas nos últimos 12 meses.

Como funciona o programa

O programa teve início em 2020, quando entrou no planejamento estratégico 2021-2025 da Prefeitura Municipal de Salvador. Desde então, mais de 300 mulheres fizeram parte de alguma capacitação do “Mulheres no Volante”.

Idealizado pela Secretaria de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (Spmj), o projeto conta com parceria das pastas de Mobilidade (Semob), de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda (Semdec) e com os serviços Social do Transporte e Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest/Senat).

Em 2025, 45 mulheres haviam concluído a categoria B e 26 mulheres concluíram mudança de categoria B para D.