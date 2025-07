Corrida beneficente em Salvador tem prêmios, brindes e festa neste domingo

Cidade receberá a 1ª edição da corrida Salvador em Movimento - Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE

Neste domingo, 20 de julho, a Ótica Salvador realiza a 1ª edição da corrida Salvador em Movimento, unindo esporte, solidariedade e celebração.

Com percursos de 5km e 10km, a largada será às 6h da manhã, saindo do Jurerê com destino ao Jardim dos Namorados. A expectativa é reunir 300 participantes entre clientes, amigos e convidados.

Mais do que promover atividade física, o evento carrega um propósito social: cada atleta contribuirá com 1kg de alimento não perecível. A meta é arrecadar quase meia tonelada de mantimentos para o CEZA, que é uma instituição que oferece apoio a crianças em situação de vulnerabilidade.

Os vencedores da corrida receberão prêmios em dinheiro, óculos esportivos e troféus. Todos os participantes também serão premiados com medalhas, brindes especiais de patrocinadores, como suco detox, açaí, protetor solar e vouchers da Espaço Laser, além de concorrerem a sorteios-surpresa.

Encerrando com chave de ouro, uma festa comandada por DJ promete manter o clima de animação e energia elevada.